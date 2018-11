Oblitas no se calló nada

La relación entre las personas que trabajan en la Videna, supuestamente por el bien del fútbol peruano, dejó de ser cordial. Así lo confirmó el director deportivo Juan Carlos Oblitas, quien responsabilizó públicamente al área de Relaciones Institucionales de la misma federación de haber filtrado las imágenes donde se le ve conversando con el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, durante un evento privado.

“Esa es una toma de la inauguración de la cancha en la Videna de Chaclacayo. Edwin Oviedo me pidió que lo acompañe, yo pensé que solo iba a estar la parte técnica y al final hubo mucha gente. De todos modos, fue una reunión privada, sin prensa”, dijo tras explicar qué es lo que conversó con Oviedo, quien hoy debe presentarse a la audiencia por el pedido de 24 meses de cárcel en su contra, por el caso Los Wachiturros de Tumán.

“Le dije que separe sus temas, que los solucione y que me deje el tema deportivo a mí en la Federación. Y también le dije textual: ‘Hay gente muy intrigante alrededor tuyo y yo los tengo entre ceja y ceja’. Estas imágenes se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área de Relaciones Institucionales de la Federación misma, que está encargada a Guillermo Ackermann”, señaló ofuscado para luego asegurar que lo quieren ver fuera de la FPF.

“No puede ser que este señor Ackermann esté utilizando su puesto, sabe Dios con qué intereses. Desde la misma Federación han invadido mi privacidad con esas imágenes. Lo único bueno de la Federación es la parte deportiva, es lo que salva a Edwin y él recién lo entiende. Lamentablemente, en la misma Videna hay gente que está desesperada por verme fuera de la FPF”.

La respuesta de Ackermann no demoró en llegar, pues espera una disculpa. “No voy a aceptar que me difamen de esa manera. Ese señor (Juan Carlos Oblitas) va a tener que pedir disculpas públicas por lo que ha dicho. Para denunciar algo así debe tener pruebas. Le pido que las muestre. Nadie va a manchar mis 52 años de trabajo en el tema de comunicaciones. Es una difamación, no la voy a permitir”, aseguró ofuscado. ❧

