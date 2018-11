El arco del triunfo

En el 2010, Patrick Zubczuk vino a Lima a probarse en las divisiones menores de la ‘U’. Después de algunos días, le dijeron que tenía las condiciones, que se quede pero él vivía en Chimbote y todavía parecía no estar totalmente decidido a dejar su casa, familia y amigos. Cuando ya estaban por volver a dicha ciudad, Patrick le dio a su papá la noticia que esperaba escuchar: me quedo. Todo iba a cambiar, había que buscar colegio y pensar en el futuro. Su mamá lloraba pero lo terminó aceptando, Patrick iba a seguir el camino del padre. La sangre llama, el arco también.

Se quedó un año con su abuela y tuvo que ir quemando etapas en las divisiones menores para luego pasar a reserva y finalmente llegar al primer equipo. Este año fue el de la consolidación. Con 23 años, Patrick se ha ganado un lugar. Terminó como titular en una temporada complicada donde pasaron de pelear el descenso a casi conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

“El partido con Ayacucho FC –derrota 4-2 en la altura– marcó un antes y un después, fue el punto de quiebre. Estábamos en puestos de descenso. Nos chocó y nos sirvió para hacernos más fuertes. Nos dijimos cosas en la cara pero para ayudarnos. La hinchada fue importante, juntos sacamos adelante ese momento duro”, recuerda Zubczuk, que prefiere que le digan ‘Vikingo’. “No me molesta ‘Rusito’, solo que mi viejo me puso el otro apodo”, señala. El sobrenombre nació hace unos años por una pasión en común, una serie llamada Vikingos.

Su papá jugó casi seis años en Universitario y se metió en el corazón de los hinchas tanto que le compusieron un cántico. “El mejor de los arqueros se llama Zubczuk”, dice. Patrick confiesa que con su papá ha visto varios VHS con sus partidos. Contra Colo Colo en la Libertadores, contra Barcelona de Guayaquil o también los clásicos. “Era espectacular, un adelantado a la época”, dice con admiración quien lo ha guiado en un puesto complicado. “Para ser arquero hay que estar un poco loco porque es una responsabilidad muy grande. Un error es un gol pero los arqueros hemos nacido para esto”, señala con la misma confianza con la que celebra después de una atajada. “Lo hago porque me nace. Aparte de jugador me siento un hincha. Yo las celebro porque es parte de mi carácter. Me motiva a seguir y es salvar a mis compañeros y club de un gol”.

No es ser agrandado como algunos dicen, es personalidad. Patrick todavía no renueva contrato con Universitario, aunque los fanáticos merengues lo ven como el nuevo dueño del arco –se identifican con las garra y ganas del portero–, aunque podría llegar José Carvallo como competencia. “En estos días nos vamos a reunir para ver la renovación, hay voluntad de las dos partes. Si llega (Carvallo), bienvenido sea. En un equipo tiene que haber 2 o 3 arqueros en un muy buen nivel. Hay que competir como siempre, como cuando estaba Raúl (Fernández)”, dice el golero que sueña con llegar a la selección.

“Es una ilusión. Si se da el próximo año o cuando Gareca lo crea conveniente, voy a estar preparado”, cuenta Zubczuk que la semana pasada fue parte de un conversatorio organizado por la Asociación Todo Por la U donde vivió un emocionante momento con casi un centenar de hinchas donde terminaron cantando la polka del club.

Patrick siente que su apellido no es una presión extra. “Quiero marcar mi propia historia. Me decían no vas a llegar a ser como tu papá, estás acá por él. No es una mochila ni un peso, es un orgullo. Es una ventaja tenerlo todos los días, poder conversar con él después de cada partido”, dice para recordar una temporada complicada, peleando el descenso en un club que está obligado a pensar en el título.

“Ha sido muy duro, no me había tocado vivir algo así. Hubo lágrimas, intercambio de palabras, toda la presión de por ser equipo grande teníamos que salir de eso. Hemos pasado etapas complicadas pero todo tiene una recompensa. Tuvimos un coach también que nos ayudó mucho”, dice el portero que ya vestía polos de la ‘U’ desde que tenía un año y respondía que era hincha del club merengue. El arco (del triunfo) no puede estar mejor cuidado.❧

en cifras

23

años tiene el joven portero que es un jugador formado en la cantera de Universitario.

2016

fue el año de su debut como profesional. Su primer partido fue ante Ayacucho FC.