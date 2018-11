WWE SmackDown: ¿Charlotte Flair asumirá la capitanía en Survivor Series? | EN VIVO

WWE SmackDown Live | HOY desde las 8:00 p.m. - hora peruana EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía FOX Sports 2 desde el Enterprise Center de St. Louis, Misuri. Último show azul a pocos días de Survivor Series 2018.

¿Habrá respuesta de la división femenina de Raw?

Encabezadas por la campeona Becky Lynch, varias superestrellas invadieron Raw y atacaron al equipo rojo y a Ronda Rousey. Se espera que hoy ver lo contrario en SmackDown Live.

Por otro lado, Charlotte Flair tendrá que decidir si acepta o no ser la capitana del equipo de SmackDown Live en Survivor Series. En el capítulo anterior Paige le ofreció el cinturón, pero la ex campeona no dio una respuesta.

¿Podrá convivir el equipo masculino de SmackDown?

Para la clásica lucha 5 vs. 5 SmackDown ya tiene a su equipo completo: Daniel Bryan, The Miz, Shane McMahon, Rey Mysterio y Samoa Joe.

WWE SmackDown Live: esto ocurrió la semana pasada

Horarios en el mundo para ver WWE SmackDown Live

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y San Salvador: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles)

Canal para ver WWE SmackDown Live

FOX Sports 2