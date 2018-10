WWE: El emotivo recibimiento a Roman Reigns en camerinos tras anunciar que tiene leucemia [VIDEO]

El mundo de la lucha libre se vio conmocionado con la noticia que dio el campeón universal de la WWE, Roman Reigns, al inicio del RAW de este lunes. 'The Big Dog' anunció que padece de leucemia desde hace 11 años y que pese a que se encontraba en remisión desde hace mucho tiempo, la enfermedad volvió a atacarlo por lo que tenía que dejar vacante su campeonato.

"La realidad es que mi verdadero nombre es Joe y he estado viviendo con leucemia por 11 años... y desafortunadamente ha vuelto. Y debido a eso no puedo cumplir mi labor, no puedo ser seguir siendo el campeón así que tengo que renunciar al campeonato Universal", indicó Reigns ante el silencio de un público pasmado por la noticia.

El silencio ante la conmoción causada por el anuncio pasó a convertirse en una ronda de aplausos que bajaban de las tribunas acompañados por el "Thank you Roman" entonado por los fanáticos presentes. Finalmente, Reings se encontró con sus compañeros Seth Rollins y Dean Ambrose para fundirse en un abrazo de despedida y hacer la pose característica de 'The Shield'.

Sin embargo, este no fue el único reconocimiento que recibió el, ahora, excampeón. Un video colgado por WWE en su cuenta de Twitter muestra el recibimiento de Reigns en los camerinos por parte de sus compañeros de elenco.

Triple H fue el primero en recibir a Reigns y darle un largo abrazo de apoyo. Varias superestrellas hicieron fila para darle un momentáneo adiós al luchador de raíces samoanas, entre ellas Paul Heyman, Shawn Michaels, Nia Jax, Finn Balor, incluso recibió un afectuoso abrazo de su más encarnizado rival, Braun Strowman.

Roman Reings prometió vencer a su enfermedad y regresar más fuerte que nunca, el universo WWE lo estará esperando.