WWE: Roman Reigns padece de leucemia y renuncia al título Universal [VIDEO]

Dura noticia para todos los amantes del universo de la WWE. Roman Reigns abrió el show de Monday Night RAW y sorprendió a propios y extraños al anunciar que sufre de leucemia y que por tal motivo tiene que renunciar a seguir defendiendo el título Universal de la marca roja.

'The Big Dog' fue la primera superestrella en salir al cuadrilátero, pero sin su habitual vestimenta de lucha, sino con un polo y jeans; eso sí, llevando el cinturón de campeón en el hombro. Tomó el micrófono y comenzó a hablar.

(...) "La realidad es que mi verdadero nombre es Joe y he estado viviendo con leucemia por 11 años... y desafortunadamente ha vuelto. Y debido a eso no puedo cumplir mi labor, no puedo ser seguir siendo el campeón así que tengo que renunciar al campeonato Universal", comenzó diciendo Roman Reigns.

Además, agregó que: "No les voy a mentir, yo no busco que sientan lástima por mí porque yo tengo fe. Cuando yo tenía 22 años me diagnosticaron esto y no les miento, fue lo más duro que me ha tocado pasar en la vida. No tenía trabajo, dinero o casa, y tenía una bebé en camino. El fútbol acabó conmigo, ¿pero saben qué me dio una oportunidad? El equipo de la WWE".

Roman Reigns luego se despidió del público presente que aún no procesaba la noticia y desde los camerinos salieron Seth Rollins y Dean Ambrose, los otros dos miembros de The Shield para mostrarle su apoyo incondicional. El 'Arquitecto' y 'Lunático' se quebraron al hacer el símbolo que los unió por mucho tiempo en la WWE.

Reigns terminó con un: "Esto no es un discurso de despedida, le patearé el trasero a la Leucemia y volveré a retomar lo que es mío".