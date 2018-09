Real Madrid vs Roma EN VIVO: ¿qué cuenta de Facebook transmitirá este partido?

El Real Madrid vs. AS Roma, que se jugará este miércoles (EN VIVO Y EN DIRECTO) en el Santiago Bernabéu, será el primero de esta nueva edición de la Champions League que se emitirá a través de Facebook Live.

Como se sabe, Facebook adquirió los derechos de transmisión de los encuentros de la Champions League en Latinoamérica. Esto quiero decir que todos los usuarios de esta red social podrán gozar, sin ninguna interrupción, del duelo entre el Real Madrid y AS Roma.

¿Qué página de Facebook transmitirá el Real Madrid vs. Roma?

La cuenta oficial de Facebook de la UEFA Champions League será el único en transmitir (EN VIVO) este atractivo partido. El evento ya cuenta con un enlace de transmisión, el cual se activará antes de que comience este choque internacional. La persona que quiera seguir el minuto a minuto del Real Madrid vs. Roma, tiene que hacer click aquí.

¿El Real Madrid vs. Roma será el único partido de Champions League que emitirá Facebook?

Según informó el diario La Nación, Facebook emitirá un partido de Liga de Campeones cada miércoles. Se trata del "mejor partido de cada miércoles", pero cabe resaltar que esto dependerá de los responsables, quienes —según su criterio— eligirán el duelo más atractivo que esté programado para ese día.

¿Se puede ver el Real Madrid vs. Roma por otros medios?

A pesar de que Facebook quedó designado para transmitir el Real Madrid vs. AS Roma, esto no quiere decir que no será emitido por un canal. Como es costumbre, Fox Sports pasará (EN VIVO Y EN DIRECTO) este encuentro, al igual que Movistar Liga de Campeones (en España) y beIN Sports (en otros países de Europa).

Horarios para ver el Real Madrid vs. Roma EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 1:00 p.m.

Guatemala - 1:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Panamá - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Costa Rica - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.