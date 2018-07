Cristiano Ronaldo no jugará el duelo ante Real Madrid

No habrá encuentro con su ex. El encuentro esperado entre Cristiano Ronaldo y Real Madrid parecía darse antes de lo previsto, sin embargo, por un tema de calendario, no podrá estar ante la 'Casa Blanca' el próximo 5 de agosto.

El FedEx Field de Landover, en Washington DC, será el escenario donde chocarán los merengues con los juventinos, este partido será el segundo encuentro de la International Champions Cup para los blancos. Si bien es cierto había despertado un morbo para ver a Ronaldo ante su ex equipo, esto no ocurrirá.

El luso terminó toda actividad física el 29 de junio y recién se estaría incorporando a la 'Vecchia Signora' a finales del presente mes, a más tardar el 30 de julio. Para ese entonces, la Juventus se encontrará en Estados Unidos. El cuadro dirigido por Massimiliano Allegri disputará hasta cuatro partidos como preparación para el inicio del Calcio.

El 26 enfrentará al Bayern Munich en Filadelfia, dos días después se medirá ante Benfica en Harrison, mientras que el 2 de agosto estará ante el combinado de la MLS en Atlanta. El último de esos duelos será ante el Real Madrid el 5.

Durante todo ese tiempo, Ronaldo sigue disfrutando de sus vacaciones y para cuando se incorpore al cuadro italiano, se encontrará en mínimas condiciones para enfrentar al cuadro de Julen Lopetegui. Es conocido que al portugués le gusta estar en óptimas condiciones para disputar un partido y con apenas, cinco días de trabajos, es preferible no arriesgar.

El tan ansiado encuentro ser podrá dar en un posible cruce de 'Champions League', pero, por el momento, habrá que quedarse con las ganas de ver al luso frente a su ex.