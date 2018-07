FIFA toma sorprendente decisión sobre árbitro del Colombia vs Inglaterra

La FIFA salió al frente de las críticas contra el árbitro estadounidense, Mark Geiger, tras la polémica de que el Colombia vs Inglaterra fue un "partido arreglado". Diversos medios habían especulado con una posible sanción contra el juez.

FIFA respondió con una aprobación del árbitro para las siguientes rondas del Mundial Rusia 2018; pese a los rumores de una suspensión del torneo, el ente internacional confirmó a Mark Geiger como parte de los colegiados que participarán en lo que resta de la competición mundial.

Y eso no sería todo, el máximo ente del fútbol respondió a las críticas contra el árbitro estadounidense. "La FIFA reprueba enérgicamente las críticas sobre la actuación de los árbitros, que considera positiva en un partido duro y muy emotivo", se lee en su comunicado oficial.

Cabe resaltar que Mark Geiger, de momento, no figura dentro de la lista de árbitros principales, pero podría actuar como auxiliar o en la sala del VAR. De la lista de jueces para el resto del Mundial Rusia 2018 ya no figura el alemán Felix Brich, luego de las quejas de Serbia en el partido de Suiza por un penal no pitado.

Relación de árbitros para las siguientes rondas:

AFC: Alireza Faghani (IRN) y Nawaf Abdulla Shukralla (BHR)

CAF: Malang Diedhiou (SEN) y Janny Sikazwe (ZAM)

CONCACAF: Mark Geiger (USA), Jair Marrufo (USA); César Arturo Ramos (MEX)

CONMEBOL: Andrés Cunha (URU), Néstor Pitana (ARG) y Sandro Ricci (BRA)

OFC: Matthew Conger (NZL)

UEFA: Cuneyt Cakir (TUR), Bjorn Kuipers (NED), Antonio Mateu Lahoz (ESP), Milorad Mazic (SRB), Gianluca Rocchi (ITA) y Damir Skomina (SLO)

Asistentes de vídeo:

CONMEBOL: Wilton Sampaio (BRA), Mauro Vigliano (ARG)

UEFA: Bastian Dankert (GER), Artur Dias Soares (POR), Pawel Gil (POL), Massimiliano Irrati (ITA), Danny Makkelie (NED), Daniele Orsato (ITA), Paolo Valeri (ITA) y Felix Zwayer (GER).