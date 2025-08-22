Pensión septiembre 2025 IVSS: revisa la lista de NUEVOS BENEFICIARIOS del Seguro Social en Venezuela

Los pensionados del IVSS también reciben el Bono de Guerra Económica. Foto: composiciónLR/Freepik/IVSS

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ya inició la entrega del pago correspondiente al mes de septiembre 2025, bajo la gestión del Gobierno de Nicolás Maduro. Ante esta novedad, muchos adultos mayores están consultando si forman parte del listado actualizado de nuevos pensionados que comenzarán a recibir este beneficio económico mensual.

Pensión septiembre 2025: mira la lista de nuevos beneficiarios IVSS por número de cédula

¿Quieres saber si formas parte de los nuevos beneficiarios del Seguro Social en Venezuela? Tranquilo, hemos preparado una guía sencilla para que puedas verificarlo rápidamente. Solo necesitas tener tu cédula de identidad a la mano para hacer la consulta:

Ingresa a la plataforma oficial del IVSS o haz CLIC AQUÍ .

. Dirígete a ‘consultas’ y luego pulsa en ‘pensionados’.

Digita tu número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Verifica la entidad bancaria asignada.

Oprimen en el botón ‘consultar’.

¿Cuándo empezó a pagarse la pensión de septiembre 2025 en Venezuela?

El IVSS anunció que el pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre 2025 comenzó a depositarse desde el jueves 21 de agosto. Además del abono regular, los adultos mayores también recibirán el Bono contra la Guerra Económica como parte del apoyo económico que otorga el Estado.

El monto asignado por pensión equivale al salario mínimo vigente en Venezuela, es decir, 130 bolívares.

Anuncio de la pensión de septiembre 2025. Foto: IVSS

¿Cómo obtener la pensión del IVSS de septiembre 2025?

La página del IVSS indica que la manera correcta para recibir la pensión del Seguro Social es siguiendo estos pasos: