Conoce cuál es el curso gratis de programación que está en Microsoft y recomienda Bill Gates

Bill Gates es el cofundador de Microsoft y uno de los principales impulsores de la innovación tecnológica. Foto: composición LR/Microsoft

En Perú y en otros países del mundo, cada vez más jóvenes optan por estudiar programación. Esta elección se justifica por las oportunidades que brinda este campo, que permite a las nuevas generaciones trabajar de forma remota, viajar y acceder a sueldos altos. En respuesta a esta demanda, Microsoft ofrece un curso gratis en línea dirigido a aquellos interesados en aprender a programar en Python, el cual también ha sido recomendado en anteriores ocasiones por Bill Gates.

Python es un lenguaje de codificación que hoy en día es altamente solicitado por las principales empresas del sector tecnológico y ofrece una amplia gama de aplicaciones en el ámbito laboral actual. La iniciativa de Microsoft busca facilitar el acceso a habilidades relevantes en el mercado laboral y empoderar a los jóvenes para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mundo digital.

¿Qué es y para qué sirve el Python?

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, conocido por su sintaxis clara y legible. Es ampliamente utilizado en una variedad de campos, lo que incluye desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Su versatilidad y extensa biblioteca de módulos y frameworks lo vuelven una herramienta poderosa para desarrolladores de todo tipo.

Aprende programación gratis en el sitio web de Microsoft

El propósito del curso de Microsoft es capacitar a las y los interesados para que adquieran habilidades en la creación de programas y proyectos, al mismo tiempo que aprenden a trabajar con conceptos fundamentales como cadenas, diccionarios y bucles en Python.

Por lo general, se requieren de dos a seis meses para dominar los fundamentos de Python. Foto: GoDaddy

La página de Microsoft destaca varios objetivos de aprendizaje que los estudiantes lograrán durante el curso:

Explorar las opciones disponibles para la ejecución de aplicaciones en Python.

Utilizar el intérprete de Python para ejecutar instrucciones y scripts.

Adquirir conocimientos sobre la declaración de variables en Python.

Desarrollar una aplicación básica en Python, que reciba una entrada y produzca una salida.

¿Cómo inscribirse al curso de programación de Python en Microsoft?

Según lo indicado en el sitio web de Microsoft, el curso tiene una duración aproximada de 4 horas y 40 minutos, y no exige conocimientos previos. Es completamente gratuito, y aquellos interesados en comenzarlo pueden hacerlo a través de este enlace.

El curso consta de 10 módulos de autoaprendizaje y puede ser completado según la disponibilidad de tiempo de cada persona.

Introducción de Python (8 unidades).

Creación de los primeros programas en Python (7 unidades).

Uso de lógica booleana en Python (8 unidades).

Uso de cadenas en Python (8 unidades).

Uso de operaciones matemáticas en Python (7 unidades).

Introducción a listas en Pyhton (8 unidades).

Uso de bucles 'while' y 'for' en Python (7 unidades).

Administración de datos con diccionarios de Python (7 unidades).

Funciones de Python (9 unidades).

Control de errores de Python (8 unidades).

¿Qué tan difícil es aprender Python?

Python se distingue por su accesibilidad, pues es un lenguaje fácil de aprender gracias a su sintaxis simple y legible. Reconocido como uno de los lenguajes más amigables para principiantes, Platzi ofrece el Curso de Fundamentos de Python como una excelente manera de iniciarse en este versátil lenguaje de programación.