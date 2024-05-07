HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Conoce cuál es el curso gratis de programación que está en Microsoft y recomienda Bill Gates

La programación es un área que ofrece una amplia gama de oportunidades profesionales. Descubre cuál es el curso gratuito que Microsoft ofrece.

Bill Gates es el cofundador de Microsoft y uno de los principales impulsores de la innovación tecnológica. Foto: composición LR/Microsoft
Bill Gates es el cofundador de Microsoft y uno de los principales impulsores de la innovación tecnológica. Foto: composición LR/Microsoft

En Perú y en otros países del mundo, cada vez más jóvenes optan por estudiar programación. Esta elección se justifica por las oportunidades que brinda este campo, que permite a las nuevas generaciones trabajar de forma remota, viajar y acceder a sueldos altos. En respuesta a esta demanda, Microsoft ofrece un curso gratis en línea dirigido a aquellos interesados en aprender a programar en Python, el cual también ha sido recomendado en anteriores ocasiones por Bill Gates.

Python es un lenguaje de codificación que hoy en día es altamente solicitado por las principales empresas del sector tecnológico y ofrece una amplia gama de aplicaciones en el ámbito laboral actual. La iniciativa de Microsoft busca facilitar el acceso a habilidades relevantes en el mercado laboral y empoderar a los jóvenes para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mundo digital.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: No es Elon Musk ni Bill Gates: conoce quién es la persona más rica del mundo en 2024

lr.pe

¿Qué es y para qué sirve el Python?

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, conocido por su sintaxis clara y legible. Es ampliamente utilizado en una variedad de campos, lo que incluye desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Su versatilidad y extensa biblioteca de módulos y frameworks lo vuelven una herramienta poderosa para desarrolladores de todo tipo.

Aprende programación gratis en el sitio web de Microsoft

El propósito del curso de Microsoft es capacitar a las y los interesados para que adquieran habilidades en la creación de programas y proyectos, al mismo tiempo que aprenden a trabajar con conceptos fundamentales como cadenas, diccionarios y bucles en Python.

Por lo general, se requieren de dos a seis meses para dominar los fundamentos de Python. Foto: GoDaddy

Por lo general, se requieren de dos a seis meses para dominar los fundamentos de Python. Foto: GoDaddy

La página de Microsoft destaca varios objetivos de aprendizaje que los estudiantes lograrán durante el curso:

  • Explorar las opciones disponibles para la ejecución de aplicaciones en Python.
  • Utilizar el intérprete de Python para ejecutar instrucciones y scripts.
  • Adquirir conocimientos sobre la declaración de variables en Python.
  • Desarrollar una aplicación básica en Python, que reciba una entrada y produzca una salida.

¿Cómo inscribirse al curso de programación de Python en Microsoft?

Según lo indicado en el sitio web de Microsoft, el curso tiene una duración aproximada de 4 horas y 40 minutos, y no exige conocimientos previos. Es completamente gratuito, y aquellos interesados en comenzarlo pueden hacerlo a través de este enlace.

El curso consta de 10 módulos de autoaprendizaje y puede ser completado según la disponibilidad de tiempo de cada persona.

  • Introducción de Python (8 unidades).
  • Creación de los primeros programas en Python (7 unidades).
  • Uso de lógica booleana en Python (8 unidades).
  • Uso de cadenas en Python (8 unidades).
  • Uso de operaciones matemáticas en Python (7 unidades).
  • Introducción a listas en Pyhton (8 unidades).
  • Uso de bucles 'while' y 'for' en Python (7 unidades).
  • Administración de datos con diccionarios de Python (7 unidades).
  • Funciones de Python (9 unidades).
  • Control de errores de Python (8 unidades).

¿Qué tan difícil es aprender Python?

Python se distingue por su accesibilidad, pues es un lenguaje fácil de aprender gracias a su sintaxis simple y legible. Reconocido como uno de los lenguajes más amigables para principiantes, Platzi ofrece el Curso de Fundamentos de Python como una excelente manera de iniciarse en este versátil lenguaje de programación.

Notas relacionadas
Conoce la historia de una familia venezolana que llegó a Perú sin un sol y hoy tiene una exitosa agencia de viajes en Miraflores

Conoce la historia de una familia venezolana que llegó a Perú sin un sol y hoy tiene una exitosa agencia de viajes en Miraflores

LEER MÁS
Vecina de SAN JUAN DE LURIGANCHO ganó los S/16 millones de LA TINKA, pero casi los pierde: ¿qué le pasó?

Vecina de SAN JUAN DE LURIGANCHO ganó los S/16 millones de LA TINKA, pero casi los pierde: ¿qué le pasó?

LEER MÁS
No es ELON MUSK, BILL GATES ni JEFF BEZOS: conoce quién es la PERSONA MÁS RICA DEL MUNDO en 2024

No es ELON MUSK, BILL GATES ni JEFF BEZOS: conoce quién es la PERSONA MÁS RICA DEL MUNDO en 2024

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las carreras recomendadas para especializarse en inteligencia artificial: ¿las matemáticas son imprescindibles?

Las carreras recomendadas para especializarse en inteligencia artificial: ¿las matemáticas son imprescindibles?

LEER MÁS
La ingeniera civil que abandonó su carrera y hoy es cofundadora de UPC, UPN y Cibertec: el camino de Mariana Rodríguez en la educación superior

La ingeniera civil que abandonó su carrera y hoy es cofundadora de UPC, UPN y Cibertec: el camino de Mariana Rodríguez en la educación superior

LEER MÁS
Estos son los 6 empleos que desaparecerán en 2030 debido a la inteligencia artificial, según un estudio

Estos son los 6 empleos que desaparecerán en 2030 debido a la inteligencia artificial, según un estudio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Las carreras recomendadas para especializarse en inteligencia artificial: ¿las matemáticas son imprescindibles?

Datos LR

Las carreras recomendadas para especializarse en inteligencia artificial: ¿las matemáticas son imprescindibles?

La ingeniera civil que abandonó su carrera y hoy es cofundadora de UPC, UPN y Cibertec: el camino de Mariana Rodríguez en la educación superior

Estos son los 6 empleos que desaparecerán en 2030 debido a la inteligencia artificial, según un estudio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025