Consultar Bono Invierno 2025: requisitos y cómo verificar con RUT si cobro el pago de 81.000 pesos en Chile

El Bono Invierno 2025 es un pago anual que reciben los pensionados de todo Chile a partir del mes de mayo, incluyendo a los beneficiarios del PGU y pensiones de reparación, como un ingreso adicional al pago que reciben todos los meses. Este año, el beneficio tiene un nuevo aumento en su monto, que ahora alcanzará los 81.257 pesos, según reportó el Instituto de Previsión Social (IPS).

Recordemos que el Bono Invierno se entrega en un único pago anual, el cual no está sujeto a descuentos y no es tributable ni imponible. A continuación, te indicamos cuáles son los requisitos y cómo saber si serás beneficiario/a de este depósito para el que no se necesita postulación, y que representa un alivio económico para miles de personas de la tercera edad en los meses más fríos del año.

Requisitos del Bono Invierno 2025

Para obtener el Bono Invierno 2025 junto con tu pensión mensual, debes haber cumplido 65 años o más hasta el 1 de mayo de 2025. Además, debes formar parte de alguno de los siguientes programas de pensiones, según el caso:

Pensiones contributivas

Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($222.474,62 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

En caso de recibir más de una pensión contributiva, no podrás cobrar el Bono de Invierno si la suma de estas excede el monto de la pensión mínima de $222.474,62.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión, sin importar si el monto de la PGU es superior a la mínima de $222.474,62.

Pensiones especiales de reparación

Personas beneficiarias de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Pensión de Viudez de pensionados de reparación fallecidos.

Pensión no Contributiva de Exonerados Políticos.

Similar al caso anterior, los pensionados que solo reciben esta pensión pueden cobrar el Bono Invierno, sin importar si el monto que reciben mensualmente excede el mínimo de $222.474,62.

Pensiones contributivas con APSV, con PGU o con pensión especial de reparación

Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionadas de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($222.474,62 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

Es necesario precisar que quienes reciben más de una pensión contributiva junto con la APSV, PGU o pensión de reparación pueden acceder al Bono de Invierno siempre que la suma de las contributivas no exceda el monto de la mínima ($222.474,62).

¿Cómo consultar si recibo el Bono Invierno 2025?

Para consultar si estás en la lista de beneficiarios del Bono Invierno 2025, debes comunicarte con el número telefónico 600 440 0040 o acudir a alguna de las sucursales de ChileAtiende, siempre proporcionando tus datos personales, entre ellos tu RUT. Cabe recordar que no existe postulación alguna al beneficio, que se entrega de manera automática junto con la pensión del mes de mayo.