¿"Bono Madre gob do" es el link para saber si soy beneficiario del bono Madre 2025? Supérate aclaró si este enlace aún funciona

Si encuentras un link que empieza con las palabras "bono Madre gob do", este no te servirá para consultar el bono Madre 2025. En años anteriores, los posibles beneficiarios del subsidio de 1.500 pesos pudieron hacer uso de este enlace, según Supérate. Sin embargo, en la actualidad, la página web ya no está disponible en República Dominicana.

Para saber si eres beneficiaria del bono Madre 2025, basta con que llames a un número de teléfono del gobierno de Luis Abinader. A través de este servicio, los funcionarios te indicarán si puedes recibir los recursos en tu tarjeta Aliméntate y retirarlo por cajero.

¿"Bono Madre gob do" es el link para saber si soy beneficiario del bono Madre 2025?

No, el link que empieza con las palabras "Bono Madre gob do" no sirve para saber si eres beneficiario del bono Madre 2025. La directora de Supérate, Gloria Reyes, informó que esta página no se está usando en la actualidad.

Algunas mujeres asumen que el link (https://www.bonomadre.gob.do/) sirve para consultar el bono Madre con su cédula hasta hoy en día. Sin embargo, esta plataforma se utilizó por última vez en 2024. Del mismo modo, se empleó durante el depósito de 2023.

La consulta del bono Madre solo se puede hacer a través de una línea telefónica. No se necesita ninguna página web ni link de registro para conocer si eres beneficiaria del Cariñito 2025.

Este es el link del bono Madre que se usó en años anteriores. Actualmente, está en desuso. Foto: Supérate

¿Cómo consultar el bono Madre 2025 con la cédula?

Llama al número *GOB (*462) para hacer la consulta del bono Madre. Desde el 21 de mayo, las madres con hijos e hijas pueden ponerse en contacto con esta línea telefónica. Cuando hagas el trámite, lo más probable es que te soliciten tus datos personales.

Supérate recuerda que esta línea solo sirve para hacer la consulta. "Las beneficiarias ya han sido seleccionadas con anterioridad, por lo que no hay un método de registro", explicó la entidad en las respuestas de un comentario de Instagram.

Supérate explicó que este servicio telefónico solo sirve para consultar el bono Madre y no como un enlace de registro.

¿Quiénes son beneficiarias del bono Madre 2025?

Las beneficiarias del bono Madre cumplen con estos requisitos, según la página web oficial del Cariñito:

Están registradas en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y otras bases de datos

Tienen 18 años o más

Viven en República Dominicana

Son madres de familia

Su ingreso mensual no excede los 30.000 pesos dominicanos.

Si crees que cumples con los requisitos, puedes llamar a la línea telefónica mencionada más arriba. En caso de que sí seas beneficiaria, te llegará un mensaje de texto con un código.