Último día para consultar el bono Madre 2025: retira el Cariñito antes de esta fecha o tendrás problemas con el subsidio en República Dominicana

A medida que transcurre el tiempo, se acerca el último día para consultar el bono Madre 2025, un trámite que le compete a un millón de madres de familia en República Dominicana. Antes de que termine agosto, las mujeres deberán llamar a la línea *462, el servicio que permite cumplir con este paso mediante una sola llamada telefónica.

El propio Supérate, en un comunicado, dio a conocer que las mujeres contarán con una fecha límite para consultar el bono Madre 2025. Sin embargo, no todas las ciudadanas dominicanas pueden acceder al servicio.

¿Cuándo cae el último día para consultar el bono Madre 2025?

Antes de las últimas semanas de agosto debes consultar el bono Madre 2025. El miércoles 21 de mayo, Supérate aclaró que el cobro solo estará disponible por un lapso de 90 días.

¿Cómo consultar el bono Madre 2025?

Llama a la línea *GOB (*462) desde tu celular para consultar el bono Madre 2025. Así podrás verificar si eres beneficiaria.

¿Cómo retirar el bono Madre?

El bono Madre lo puedes retirar de tres formas distintas:

Si cobras por remesas Banreservas: ve a cualquier sucursal del banco y solicita el retiro del bono. Necesitarás el código PIN que recibiste por mensaje de texto.

Si cobras por la billetera MIO Banreservas: solicita una tarjeta física del banco para efectuar el retiro en cualquier cajero automático.

Si recibiste el bono en la tarjeta Aliméntate de Supérate: realiza compras en cualquiera de los comercios afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) para hacer uso de los fondos.

¿Quiénes aplican para el bono Madre en República Dominicana?

Las mujeres registradas en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) u otras bases de datos administrativas que utiliza Supérate aplican para el bono madre. Además, la beneficiaria debe ser madre y contar con, al menos, 18 años de edad. Del mismo modo, es importante que la ciudadana no perciba ingresos mayores a los 30,000 pesos. Por último, es fundamental vivir en territorio quisqueyano.

Si me registro en Supérate, ¿podré cobrar el bono Madre?

No necesariamente. Las beneficiarias de Supérate pueden cobrar el bono Madre. Sin embargo, si te inscribes en el programa, no hay garantía de que puedas recibir el beneficio. De hecho, no se ha habilitado algún link que permita conseguir el subsidio. De hecho, durante las entregas del Cariñito de 2023 y 2024, tampoco se dio opción a realizar este trámite.

Supérate utiliza las bases de datos del Siuben para seleccionar a las beneficiarias del bono. Para ser incluida, las ciudadanas pueden solicitar una evaluación en el Punto Solidario más cercano a su domicilio. De lo contrario, también es posible pedirlo mediante esta página web: https://serviciosenlinea.puntosolidario.gob.do/login.

Si pasas la evaluación, el Siuben podría inscribirte en el programa Supérate. No obstante, recuerda que las autoridades utilizan los indicadores del Índice de Calidad de Vida (ICV) y demás registros para determinar quiénes pueden cobrar los subsidios del gobierno dominicano. Si no resultas elegida, debes tomar en cuenta aquello.