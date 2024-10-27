El pueblo de Sisicaya, ubicado en el distrito de Antioquía, a 46 kilómetros de Lima, ha sido considerado un lugar maldito desde hace siglos. A pesar de ser una comunidad agrícola con hospitalidad notoria, el misterio y las leyendas que lo envuelven atraen tanto a curiosos como a investigadores. Con una población escasa y un aire de abandono en sus calles, Sisicaya destaca por su iglesia de colores vibrantes y su legado histórico que se remonta a tiempos preincaicos.

Esta localidad forma parte del entorno rural de la provincia de Huarochirí, caracterizado por sus paisajes naturales de ríos, piedras y fauna diversa. A pesar de la belleza escénica, la fama de Sisicaya como "pueblo maldito” se basa en historias que datan del siglo XVII, documentadas en textos como las 'Tradiciones peruanas' de Ricardo Palma.

Sisicaya: orígenes preincaicos

El origen de Sisicaya se remonta al periodo preincaico, cuando el área estaba dominada por la cultura Ychsma. Este pequeño pueblo, que servía como tambo o lugar de descanso para los viajeros hacia el santuario de Pachacamac, era reconocido por la producción de hoja de coca, lo que resaltaba su importancia en la época. La ubicación estratégica de Sisicaya lo convirtió en un punto clave para las rutas de transporte de bienes y alimentos, lo que explica su relevancia histórica más allá de las leyendas que lo rodean.

La población de Sisicaya sigue arraigada en costumbres heredadas de sus ancestros, con festividades que celebran tanto tradiciones religiosas como prácticas agrícolas. No obstante, el peso de las historias que lo describen como un “pueblo maldito” es innegable y ha dejado huella en la percepción de quienes lo visitan y de quienes residen en la zona.

¿Dónde está ubicado Sisicaya, el enigmático ‘pueblo maldito’ de Perú?

Sisicaya se encuentra en la provincia de Huarochirí, al pasar por Cieneguilla, en la ruta que va desde Lima a Huarochirí. Este lugar se caracteriza por su aislamiento y el silencio que reina en sus calles, lo que contribuye a la atmósfera enigmática que lo rodea. A pesar de esta desolación aparente, la comunidad local sigue ofreciendo una cálida bienvenida a los visitantes, con eventos festivos en fechas importantes, como el Día de Todos los Santos y la Semana Santa, en los que se mezcla lo religioso con las tradiciones autóctonas.

La iglesia de Sisicaya, principal atractivo del pueblo ubicado en el distrito de Antioquía, en la provincia de Huarochirí (Lima

La ubicación de Sisicaya permite llegar a pie a través del Camino Inca, una ruta histórica que añade valor turístico al pueblo. Aunque la leyenda de la maldición parece estar en desacuerdo con la belleza natural de la región, son justamente estas historias las que atraen a los viajeros más audaces, interesados en descubrir sus secretos más oscuros y su historia milenaria.

Sisicaya: “Tradiciones peruanas” de Ricardo Palma

La oscura reputación de Sisicaya cobró notoriedad gracias a la obra 'Tradiciones peruanas' de Ricardo Palma, quien incluyó una crónica sobre el pueblo. En su relato, Palma describe un hecho supuestamente ocurrido en la época del virreinato, cuando un sacerdote fue brutalmente asesinado por indígenas que se negaban a aceptar la evangelización española. Según la tradición, el alma del sacerdote sigue vagando por el pueblo, buscando justicia por su muerte.

Este relato ha mantenido vivo el mito del "pueblo maldito", incluso cuando los propios habitantes consideran estas historias como parte del pasado y no reflejo de la realidad actual. La obra de Palma contribuyó significativamente a forjar la imagen oscura de Sisicaya, vinculándola a un periodo de resistencia indígena y conflicto con las autoridades coloniales españolas.

La crónica "Los malditos" de Ricardo Palma es la responsable del por qué se le llama "pueblo maldito" a Sisicaya.

La crónica de “Los Malditos”

La crónica más famosa sobre Sisicaya es la de “Los Malditos”, que relata un suceso durante el virreinato de Luis de Velasco y Castilla en 1601. Según el relato, dos villas prósperas, entre ellas San Pedro, experimentaron un episodio trágico: la adoración de una cabra de plata por los indígenas locales. Este acto provocó la intervención de un sacerdote, quien, al intentar celebrar una misa de excomunión, fue emboscado y asesinado por los habitantes de Sisicaya.

A partir de este evento, se cree que la maldición se asentó en el pueblo, y que aquellos que osan visitar la casa donde ocurrió el asesinato pueden presenciar fenómenos paranormales, como la aparición de una mano fantasmal que golpea a los transeúntes desprevenidos.

La herencia oscura de un pasado tenebroso

El legado de Sisicaya como un pueblo con una historia sombría no ha impedido que mantenga una identidad cultural rica y tradiciones arraigadas. A pesar de las leyendas, los residentes actuales consideran que el pueblo es un lugar tranquilo y lleno de vida. Sisicaya sigue siendo un punto de interés para quienes buscan conocer su pasado, explorar sus senderos y contemplar sus paisajes naturales.

Hoy en día, el “pueblo maldito” sigue recibiendo a viajeros dispuestos a conocer su historia. Sisicaya ofrece no solo una ventana al pasado preincaico y colonial de Perú, sino también la oportunidad de entender cómo las leyendas pueden influir en la percepción de una comunidad y, a la vez, formar parte de su identidad cultural única.