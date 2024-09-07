HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 36 meses de prisión preventiva para pareja del 'Monstruo     
¿Por qué el Día de la Familia en Perú se celebra este 8 de septiembre y qué frases puedes dedicar?

Aprovecha este Día de la Familia en nuestro país para expresar tus sentimientos y hacerle saber a tus seres queridos lo importante que son en tu vida.

El Día de la Familia Peruana se celebra cada segundo domingo de septiembre, promoviendo la importancia de la unidad y el bienestar familiar en el país. Foto: Dall - E
El Día de la Familia Peruana se celebra cada segundo domingo de septiembre, promoviendo la importancia de la unidad y el bienestar familiar en el país. Foto: Dall - E

La familia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, y en Perú se le dedica una fecha especial para honrar su importancia. El Día de la Familia se celebra el segundo domingo de septiembre, un momento para reflexionar sobre la unión y los lazos que nos conectan con nuestros seres queridos. A través de frases y pequeños gestos, este día busca reforzar esos vínculos tan importantes en la vida diaria.

Si bien esta celebración no es tan conocida como otras festividades, cobra relevancia en medio de una sociedad que avanza cada vez más rápido. El Día de la Familia se presenta como una oportunidad para detenerse, reconectar y dedicar tiempo a quienes forman parte de nuestro círculo más cercano, desde padres hasta hijos, abuelos y hermanos.

¿Por qué se celebra este día en septiembre?

La elección del segundo domingo de septiembre no es al azar. Si bien no hay una razón exacta que explique la elección de esta fecha, se sabe que septiembre es un mes asociado con la reflexión y la renovación. Además, el hecho de que sea en domingo busca asegurar que las familias puedan dedicarle tiempo a actividades de esparcimiento sin las presiones laborales o académicas que suelen llenar los días de semana.

Para muchos, este día representa una pausa necesaria para compartir con aquellos que, a menudo, pasan a segundo plano debido a las obligaciones diarias. Celebrar el Día de la Familia no requiere de grandes eventos o regalos costosos, sino de pequeños gestos que fortalezcan los vínculos entre padres, hijos, hermanos y abuelos.

¿Cuándo se creó el Día de la Familia Peruana?

El Día de la Familia Peruana fue creado en el año 1982 mediante la Ley N° 23466, promulgada por el Congreso de la República del Perú. Este día se celebra el segundo domingo de septiembre de cada año y tiene como objetivo resaltar la importancia de la familia en la sociedad peruana, promoviendo la unión y los valores familiares. Desde su creación, diversas actividades se realizan en todo el país para fortalecer los lazos familiares y fomentar la convivencia en un ambiente de respeto y solidaridad.

La importancia de la familia en la sociedad

El rol de la familia en la formación de valores y principios es indiscutible. En este núcleo, las personas desarrollan sus primeras nociones de convivencia, amor y respeto. Por ello, se ha dedicado un día en el calendario peruano para promover la unidad familiar, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de mantener esos lazos fuertes.

El Día de la Familia, celebrado el segundo domingo de septiembre, fue instaurado como una forma de reconocer el papel vital de las familias en la construcción de una sociedad más sólida y equilibrada. Este día busca generar conciencia sobre la importancia de compartir tiempo de calidad y reforzar las relaciones dentro del hogar.

Frases para dedicar en el Día de la Familia

Una de las formas más bonitas de celebrar este día es con palabras que reflejen el amor y la gratitud que sentimos hacia nuestra familia. A continuación, te compartimos algunas frases que puedes dedicar el 8 de septiembre:

  • "La familia es el refugio donde el amor siempre encuentra su hogar".
  • "No hay nada más valioso que el tiempo compartido con quienes más amas".
  • "Una familia unida es el mayor tesoro que podemos tener en la vida".
  • "El amor de la familia es el vínculo que nos mantiene fuertes, sin importar la distancia".
  • "Las mejores cosas en la vida no son cosas, son momentos compartidos con la familia".

¿Qué eventos gratis hay por el Día de la Familia Peruana?

El domingo 8 de septiembre, la Municipalidad de Lima abrirá las puertas de los Pantanos de Villa, en Chorrillos, de manera gratuita. Esta actividad permitirá a las familias peruanas disfrutar de uno de los ecosistemas más importantes de la ciudad, realizando caminatas, observación de aves y exploración de la naturaleza. Además, se llevarán a cabo talleres educativos para los más pequeños, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente .

