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El truco del papel higiénico para ahuyentar mosquitos de forma rápida y efectiva: diles adiós con estos simples pasos

El método casero incluye aceites repelentes o pasta dental, aunque algunos expertos prefieren otras alternativas, como mosquiteros y ventiladores.

Recientemente se ha viralizado un truco casero que utiliza papel higiénico saturado con aceites esenciales para repeler mosquitos.
Recientemente se ha viralizado un truco casero que utiliza papel higiénico saturado con aceites esenciales para repeler mosquitos. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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El aumento de las temperaturas consolida a los mosquitos como una de las mayores preocupaciones del hogar en diversas regiones del planeta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, más allá de la incomodidad de las picaduras, estos insectos transmiten virus como el dengue o el zika en áreas vulnerables, una situación que impulsa la demanda de alternativas económicas para proteger la vivienda.

Ante ese escenario, las plataformas digitales difunden con rapidez novedosas estrategias caseras que prometen efectividad inmediata. En la actualidad, destaca un procedimiento doméstico que emplea elementos de uso diario para ahuyentar a los invasores voladores sin aplicar pesticidas químicos, lo que despierta gran interés por su sencillez y bajo costo.

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¿Cuál es el truco del papel higiénico para ahuyentar mosquitos de forma rápida y efectiva?

El truco viral consiste en utilizar papel higiénico como base absorbente donde se vierten gotas de aceites esenciales repelentes, especialmente de citronela o eucalipto. Para aplicar el método, se cortan varias tiras del rollo, se colocan en un recipiente y se saturan ligeramente con la sustancia aromática elegida. Así, el aroma se libera de manera progresiva en el ambiente y mantiene lejos a los insectos.

Existe una variante de esta técnica, difundida en redes sociales, que sustituye el aceite por pasta dental y emplea papel de cocina por su mayor resistencia. En ese caso, el procedimiento exige untar el producto dentífrico sobre la celulosa, enrollarla en forma de cilindro y colocar el resultado dentro de una botella de cristal, con un extremo hacia afuera. Finalmente, las instrucciones digitales sugieren encender la punta expuesta con un mechero para que el humo disperse el olor por toda la estancia.

No obstante, esta última práctica implica riesgos por la posibilidad de inhalar compuestos irritantes, por lo que no cuenta con la recomendación de los organismos de salud. De hecho, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades advierte que los repelentes legítimos poseen ingredientes activos específicos, como DEET, picaridina o IR3535. Según la misma institución, los remedios caseros basados en aromas actúan únicamente como disuasores ambientales temporales.

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Pero, para la ciencia, ¿es efectivo el truco del papel higiénico contra mosquitos?

La evidencia científica señala que los remedios caseros aromáticos disminuyen levemente la presencia de estos insectos y no garantizan una protección duradera. De acuerdo con la OMS, la prevención real exige combinar múltiples estrategias, sobre todo en regiones propensas a enfermedades endémicas.

Para obtener resultados óptimos, los organismos internacionales aconsejan instalar mosquiteros con insecticida, vestir prendas de manga larga durante las horas de mayor riesgo y erradicar los criaderos de agua estancada. Dichas acciones integran los programas de control vectorial con mayor éxito en la reducción de patologías transmitidas por dichos vectores.

Por su parte, los expertos en salud ambiental proponen sumar una ventilación constante mediante ventiladores, puesto que las ráfagas de aire obstaculizan el vuelo de los mosquitos. Según la Organización Panamericana de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esas alternativas poseen un respaldo empírico sólido que supera por completo a los trucos virales de internet.

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