La psicología explica cuáles son los beneficios de las personas que escriben a mano y por qué mejoran su capacidad de análisis y memoria

La escritura a mano destaca como una poderosa herramienta para el aprendizaje, según estudios que demuestran sus efectos positivos en la memoria y el análisis. | Foto: Magnific

La escritura a mano destaca como una poderosa herramienta para el aprendizaje, según estudios que demuestran sus efectos positivos en la memoria y el análisis. | Foto: Magnific

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En una época en la que los dispositivos electrónicos dominan las reuniones de trabajo, las clases y los espacios de aprendizaje, escribir a mano podría parecer una práctica del pasado. Sin embargo, diversos estudios respaldados por la psicología sostienen que tomar apuntes con papel y bolígrafo ofrece ventajas que van más allá de la simple costumbre, ya que favorece el análisis de la información y fortalece la memoria.

Lejos de ser una técnica obsoleta, la escritura manual obliga al cerebro a procesar el contenido de manera más profunda. Al no poder registrar cada palabra con la rapidez de un teclado, la persona debe seleccionar las ideas principales, resumirlas y organizarlas mientras escucha, un ejercicio que fortalece la comprensión y el aprendizaje.

Estos estudios indican que tomar apuntes manualmente estimula áreas cerebrales relacionadas con la retención de información, superando la eficacia de los dispositivos electrónicos.

¿Por qué escribir a mano mejora la memoria y la capacidad de análisis?

La psicología explica que tomar notas a mano implica un procesamiento mental más complejo que escribir en un ordenador o una tableta. Mientras el teclado permite transcribir casi de forma literal lo que se escucha, el papel obliga a sintetizar la información y decidir qué aspectos son realmente importantes. Este proceso activa habilidades relacionadas con el razonamiento, la atención y el análisis en tiempo real.

Diversas investigaciones respaldan esta idea. Estudios difundidos por National Geographic indican que la escritura manual activa un mayor número de áreas cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Asimismo, la profesora Naomi Baron, de la Universidad Americana de Washington D. C., señala que la evidencia científica muestra una tendencia clara: las personas recuerdan con mayor facilidad aquello que escriben a mano que lo que registran mediante un teclado.

Estudios científicos revelan cómo el papel favorece el aprendizaje

Una investigación publicada en la revista Frontiers in Psychology, realizada por Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel y Audrey van der Meer, comparó la actividad cerebral de niños y adultos jóvenes mientras escribían palabras a mano, las tecleaban o las dibujaban. Los resultados mostraron patrones neuronales más asociados al aprendizaje cuando los participantes utilizaban la escritura manual, lo que sugiere que esta práctica favorece una mejor consolidación de la información.

Además de mejorar la memoria, escribir en papel reduce algunas de las distracciones propias de los dispositivos electrónicos, como notificaciones, correos o mensajes. Los especialistas también destacan que el uso de flechas, subrayados, dibujos, esquemas y anotaciones personales convierte las notas manuscritas en una representación más activa del pensamiento.

Para aprovechar estos beneficios, recomiendan utilizar métodos de organización como el sistema Cornell, crear símbolos propios para identificar tareas o ideas importantes y dedicar unos minutos al finalizar cada reunión para revisar y completar los apuntes.