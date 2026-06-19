¿Las personas que usan lentes de medida también necesitan gafas de sol? Esto dicen los expertos

Proteger los ojos de la exposición al sol es, en opinión de los expertos, una necesidad indiscutible. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Proteger los ojos de la exposición al sol es, en opinión de los expertos, una necesidad indiscutible. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) figura entre las mayores inquietudes para la salud ocular en el mundo. Distintos especialistas advierten que la luz solar provoca daños acumulativos en las estructuras sensibles del ojo humano, incluso durante los días nublados, hecho que reactiva el debate sobre la protección visual idónea en exteriores.

En este escenario, quienes usan lentes correctivos suelen dudar si tales dispositivos suplen la función de las gafas de sol. Al respecto, un reporte de Kara McGrath, en The New York Times, detalla cómo los expertos en oftalmología analizan el punto exacto en que la corrección óptica coexiste con la defensa ante los rayos solares.

PUEDES VER: Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

¿Las personas que usan lentes de medida también necesitan gafas de sol, según expertos?

La respuesta no es absoluta. La oftalmóloga Sheri Rowen aclara que todo depende del tipo de cristal y su nivel de protección integrada: “La gente asume que necesita lentes oscuros graduados, pero si usas gafas con aumento, parte del problema ya está resuelto”, señaló en el reportaje de The New York Times.

En consonancia, el profesor Bryce St. Clair advierte que numerosos lentes transparentes modernos ya incluyen filtros UV. Bajo su perspectiva, materiales como el policarbonato o los recubrimientos especializados bloquean gran parte de la radiación ultravioleta sin recurrir a un tinte oscuro.

Por su parte, la especialista Laura Di Meglio enfatiza que el cuidado ocular trasciende la simple corrección de la vista. En palabras recogidas por el citado diario, “las gafas de sol son como el protector solar para los ojos”, debido a que también salvaguardan los párpados y los tejidos perioculares.

PUEDES VER: La psicología explica cuáles son los beneficios de las personas que escriben a mano y por qué mejoran su capacidad de análisis y memoria

¿Qué problemas visuales causa la radiación solar a largo plazo?

Los especialistas advierten que la radiación ultravioleta provoca patologías oculares crónicas graves. La exposición prolongada al sol acelera la aparición de cataratas y detona condiciones degenerativas como la degeneración macular, anomalías que deterioran la vista de forma progresiva. Además de cuidar la salud interna del ojo, es crucial proteger las estructuras externas de tales efectos nocivos.

La cirujana oftalmológica Dagny Zhu añade una perspectiva alarmante sobre el tejido circundante: "Entre el 5% y el 10% de los cánceres cutáneos pueden aparecer en párpados o zonas cercanas". Esta advertencia clínica resalta la extrema sensibilidad celular de la región periocular frente a los rayos ultravioleta, un peligro que trasciende la simple corrección óptica tradicional.

Para mitigar estos riesgos, la vocera de la Academia Estadounidense de Oftalmología, Emily Schehlein, sugiere revisar los sellos de seguridad en los anteojos. Los distintivos de estilo UV400 aseguran un bloqueo casi absoluto de los rayos solares sin importar la tonalidad del vidrio, postura que respaldan la experta en córnea Laura Di Meglio y otros profesionales al priorizar el resguardo de la retina.