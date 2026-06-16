¿Es malo dejar el Bluetooth activado todo el tiempo? Expertos explican cuándo puede ser un riesgo
La exposición prolongada por el Bluetooth puede incrementar la superficie de ataque, especialmente en dispositivos desactualizados.
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Mantener el Bluetooth encendido de forma ininterrumpida es una práctica habitual por la proliferación de audífonos, relojes inteligentes y sistemas vehiculares. Esa tecnología, integrada en los teléfonos móviles modernos por fabricantes como Apple y Google, opera en segundo plano para agilizar enlaces automáticos. No obstante, la comodidad de evitar configuraciones constantes expone a los smartphones a vulnerabilidades si los usuarios no gestionan sus conexiones de manera adecuada.
Expertos en ciberseguridad advierten que este canal inalámbrico implica riesgos latentes, a pesar de sus recientes mejoras en protección. Medios especializados como Tech Advisor señalan que el nivel de peligro depende del entorno del usuario, el estado de actualización del sistema operativo y la forma en que se administran las conexiones cercanas. Por ello, la precaución resulta indispensable en espacios públicos con alta densidad de dispositivos.
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¿Es malo dejar el Bluetooth activado todo el tiempo, según expertos?
Mantener esta conectividad encendida de forma continua carece de peligro inmediato para la mayoría de los usuarios, según Tech Advisor: "No es intrínsecamente malo". Los dispositivos actuales incorporan eficaces mecanismos de autenticación y cifrado que reducen los accesos no autorizados, por lo que su uso permanente resulta, en términos generales, seguro.
No obstante, la citada fuente advierte que la exposición prolongada incrementa la superficie potencial de ataque. Ese escenario afecta de forma directa a los equipos desactualizados o con vulnerabilidades conocidas en el sistema operativo. Por tal motivo, los analistas sugieren mitigar riesgos con una gestión preventiva de las herramientas del teléfono móvil.
Asimismo, la entidad enfatiza que los incidentes de seguridad son poco frecuentes, aunque posibles en entornos públicos con alta interacción digital. La recomendación final deja de lado el miedo a sufrir un hackeo y prioriza el control cotidiano de las redes. De este modo, la prudencia digital previene fallas tecnológicas inesperadas en el día a día.
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Entonces, ¿qué conviene hacer con el Bluetooth?
Los especialistas coinciden en que la mejor decisión depende del uso que cada persona haga de sus dispositivos inalámbricos y del equilibrio entre comodidad, seguridad y eficiencia energética.
- Mantener el Bluetooth activo si se utilizan audífonos, relojes inteligentes o sistemas de auto de forma frecuente.
- Desactivarlo cuando no haya dispositivos conectados para reducir la exposición innecesaria.
- Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono para corregir posibles vulnerabilidades.
- Evitar aceptar emparejamientos desconocidos en lugares públicos.
- Activarlo solo cuando sea necesario si se prioriza la privacidad y el control del dispositivo.