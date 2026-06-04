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Expertos revelan el orden correcto para enchufar tu celular: así evitarás chispas y el sobrecalentamiento del equipo

Cargar el celular correctamente puede prolongar la vida útil de la batería y los puertos de carga. Expertos recomiendan seguir un orden específico al conectar el cargador y el dispositivo.

Conectar primero el cargador a la corriente permite estabilizar la energía antes de enchufar el celular.
Conectar primero el cargador a la corriente permite estabilizar la energía antes de enchufar el celular. | Foto: Magnific
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Cargar el celular es una acción cotidiana que la mayoría de las personas realiza de forma automática. Sin embargo, especialistas en tecnología móvil advierten que el orden en que se conectan el cargador y el teléfono puede influir en la vida útil de la batería, en los puertos de carga y en otros componentes internos del dispositivo.

Aunque parece un detalle menor, seguir un procedimiento adecuado ayuda a reducir riesgos como picos de tensión, pequeñas chispas eléctricas, sobrecalentamiento y desgaste prematuro de los conectores. Por ello, los expertos recomiendan prestar atención a cómo se inicia y finaliza cada ciclo de carga.

Mantener la batería entre el 20 % y 80 %, usar cargadores certificados y evitar dejar el dispositivo conectado toda la noche son consejos que ayudan a evitar el desgaste prematuro.

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El orden correcto para conectar el cargador y proteger el celular

Los especialistas señalan que el primer paso debe ser conectar el cargador a la toma de corriente. Una vez que el adaptador está enchufado y la energía se ha estabilizado, recién se debe conectar el cable al teléfono celular.

Este procedimiento permite que el cargador absorba las posibles fluctuaciones iniciales de la red eléctrica antes de transferir energía al dispositivo. En cambio, si el celular se conecta primero al cable y luego se enchufa el cargador a la corriente, la batería y los circuitos internos pueden recibir directamente esos pequeños picos de tensión, lo que, a largo plazo, podría afectar su rendimiento y capacidad de almacenamiento energético.

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¿Cómo evitar el desgaste de los conectores y prolongar la vida útil de la batería?

Los expertos explican que una conexión incorrecta puede generar diminutas chispas eléctricas en los puntos de contacto. Aunque suelen ser imperceptibles, con el tiempo favorecen la corrosión y el desgaste de los conectores, especialmente en ambientes húmedos o con presencia de polvo. Este fenómeno puede provocar fallas de carga y deterioro progresivo de los puertos USB-C o Lightning.

Para finalizar el proceso de carga también existe una recomendación específica: primero se debe desconectar el cable del teléfono y después retirar el cargador del tomacorriente. Además, los especialistas aconsejan mantener la batería habitualmente entre 20% y 80%, evitar dejar el dispositivo conectado toda la noche cuando sea posible, utilizar cargadores certificados y desenchufar el adaptador cuando no esté en uso. Estas prácticas ayudan a reducir el estrés térmico y contribuyen a prolongar la vida útil del equipo.

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