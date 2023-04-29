¿Por qué en Marcona, distrito de Nazca, hay cientos de casas abandonadas desde hace más de 20 años?

El lugar habría quedado vacío en la década de 1990. Foto: composición LR/Captura de YouTube/Dilo Nomás

El lugar habría quedado vacío en la década de 1990. Foto: composición LR/Captura de YouTube/Dilo Nomás

En la región de Ica, en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nazca, hay una zona que suele generar misterio y curiosidad debido a que está repleta de casas deshabitadas. Ubicada muy cerca del mar peruano, las viviendas de dicho espacio lucen completamente deterioradas y maltratadas por la humedad. Todo esto hace que muchos crean que se trata de una 'ciudad fantasma'.

Diferentes creadores de contenido de YouTube han llegado hasta el lugar para mostrar cómo lucen las casas. Uno de ellos fue Dilo Nomás, quien recorrió las viviendas vacías y mostró el grave estado en el que se encuentran.

¿Cómo luce la zona de Marcona donde hay cientos de casas abandonadas?

Dentro del distrito de San Juan de Marcona, en Nazca, el área en el que hay cientos de casas en completa situación de abandono habría sido, durante varios años de la segunda mitad del siglo XX, un campamento donde vivían los trabajadores —junto a sus familiares— de la minera estadounidense Marcona Mining Company.

No queda ningún habitante que resida en las casas de una de las zonas del distrito de Marcona. Foto: captura de YouTube/Deilo Nomás

Sin embargo, diferentes factores habrían llevado a las familias dejar dicho espacio en la década de 1990. Desde entonces, las viviendas permanecen completamente vacías.

Las casas se caracterizan por tener dos o tres habitaciones y estar distribuidas de forma ordenada en filas. Algunas carecen de ventanas y puertas que impiden el ingreso de los visitantes, mientras que otras están totalmente tapiadas.

En su momento, el lugar habría sido habitado por trabajadores de una mina. Foto: captura de YouTube/Dilo Nomás

Todas estas casas posee el mismo diseño, aunque varían de color. Además, en su momento tuvieron instalados diferentes servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable.

Actualmente, según pudo mostrar el youtuber, las paredes, columnas y varias de las escaleras de las casas están rajadas y llenas de grafitis o pinturas. El campamento habría tenido, además, juegos y pequeños espacios para que los niños y niñas del lugar se diviertan; sin embargo, estos ahora están oxidados y dañados.

¿Por qué se abandonaron las casas en Marcona?

Según señaló un residente del lugar al creador de YouTube Marko TK, el motivo por el que las casas quedaron abandonadas fue porque en la década de 1990 hubo un despido masivo de trabajadores de la minera que operaba en la zona. En la actualidad, dichos terrenos pertenecerían, de acuerdo a reportes de diferentes usuarios, a la Corporación Shougang de China.