El anuncio oficial del Ministerio de Cultura sobre los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2026 -en las categorías de novela, no ficción y literatura en lenguas indígenas u originarias- vuelve a poner en debate el alcance del certamen. Desde su creación, en 2017, se veía que, bien gestionado, podía consolidarse como el principal reconocimiento literario del Perú: no solo por el incentivo económico, sino porque premiar libros ya publicados -sometidos a la lectura y al escrutinio público- permite respaldar obras con recorrido comprobado, a diferencia de los concursos de obras inéditas.

Desde la primera edición hemos visto la premiación de libros que valen la pena, varios de los cuales están en franco camino a convertirse en clásicos contemporáneos de nuestra literatura. En poesía tenemos a Jorge Pimentel con su poemario Jardín de uñas, que obtuvo el PNL 2025 y levantó una categoría que no estaba convenciendo; en el caso del cuento, hay una nómina relevante: Susanne Noltenius, Selenco Vega Jácome, Richard Parra, Katya Adaui y Carlos Yushimito. En novela, contamos con Marco García Falcón, Teresa Ruiz Rosas, Karina Pacheco y Rafael Dumett; en el rubro infantil y juvenil, con Róger Rumrrill; y en no ficción están José Carlos Agüero, Victoria Guerrero, Luis Jochamowitz y Rafaella León. Hay, además, una categoría que premia a lo más destacado de la literatura en lenguas originarias, pero su número de participantes es muy modesto si lo comparamos con los otros géneros.

Video destacado ¡ESCÁNDALO EN MISA DEL PAPA! S/11 MILLONES PARA NADA Y PORKY NO SE DA POR VENCIDO | ARDE TROYA

En la edición de este año, tenemos como ganador en novela a Orlando Quevedo con Al pie de las hambres (Colmillo Blanco). Este es un buen libro que recibió muy buenos saludos críticos. Como menciones especiales en novela, están Susanne Noltenius con Se hace otoño (Seix Barral) y Tierra de canes (Alfaguara) de Carlos Enrique Freyre.

En la categoría no ficción, Marcel Velázquez Castro obtuvo el primer lugar con Cuerpos vulnerados. Servidumbre infantil y anticlericalismo en el Perú (1840-1920) (Taurus). Y en menciones especiales, contamos con Jorge Valenzuela y su Islas perdidas. Ensayo sobre el escritor suicida y los suicidas de ficción (Alastor) y a Rodrigo Vera con El sistema del delirio: arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú de César Moro (Personaje Secundario). Y en lenguas indígenas u originarias, a Edison Borda Huyhua y Yanantin uywanakuymanta (cuidarse mutuamente) (Pakarina).

Revisando los datos de los comunicados oficiales sobre el PNL, encontramos un detalle que no se ve nada bien. A excepción de la categoría en lenguas indígenas, no se indica, por ningún lado, quiénes eran los especialistas que conformaron el jurado de las otras categorías. En no ficción, no hay problema, incluso considero que Valenzuela pudo ganar, pero el título de Velázquez es más urgente leerlo por su temática. Pero en novela, queda la sensación de que Susanne Noltenius pudo haber hecho historia en novela con el voltaje contenido de Se hace otoño, galardón que se hubiese sumado al PNL que obtuvo años antes en cuento. Lamentablemente, estas omisiones dan pie a sustentadas especulaciones que no deben existir en un galardón que da el Estado peruano. Años atrás, sí era posible ver no solo los nombres de los integrantes de los jurados, sino que también sabíamos qué institución cultural o académica los proponía. Había una transparencia que debería volver a ser considerada por el Mincul. La transparencia no es una extravagancia.