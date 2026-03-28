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Cultural

Cineasta Arnold Wismann lanzará ‘Heimat in Perú’, documental inspirado en los inmigrantes europeos que llegaron a Oxapampa

Embajadas de Alemania, Austria e Italia buscan desarrollar Oxapampa gracias al documental ‘Heimat in Perú’, donde se aborda el proceso de migración europea hacia la selva peruana en 1857.


El documental 'Heimat in Perú' de Arnold Wismann retrata la adaptación de familias europeas en la selva peruana desde 1857. Esta obra revela la fusión de culturas en la región. Fotos: difusión
El documental 'Heimat in Perú' de Arnold Wismann retrata la adaptación de familias europeas en la selva peruana desde 1857. Esta obra revela la fusión de culturas en la región. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Un reencuentro con nuestros orígenes. Así podría describirse el documental ‘Heimat in Perú’, la primera obra cinematográfica de Arnold Wismann, que pone en relieve la lucha y el proceso de adaptación de familias europeas asentadas en la ceja de selva en 1857. La producción sigue el recorrido de un padre y su hijo hacia la selva central, mientras reconstruye la historia de una comunidad de colonos que consiguió abrirse paso y establecerse en una geografía tan compleja como hermosa, rodeada por el bosque.

Hace poco, este documental fue distinguido como una pieza fundamental para comprender este proceso histórico. En la actividad, realizada en el Congreso de la República, estuvieron presentes la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros, impulsora del encuentro, así como representantes de las embajadas de Austria, Italia y Alemania, además de delegados de las municipalidades de Oxapampa, Pozuzo y Villa Rica.

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“Es una ventana a la herencia viva de nuestra selva central, donde las tradiciones europeas de Austria, Alemania e Italia se fundieron con la riqueza humana para crear una identidad única”, indicó Heidinger Ballesteros en esta reunión. 

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Arnold Wismann da detalles de ‘Heimat in Perú’

Wismann resaltó que este fue un trabajo que tardó casi seis años en ver la luz. Sin embargo, cumple su objetivo y se revela para entender este proceso migratorio. “Pueden pasar circunstancias duras, pero todo puede pasar cuando tienes un objetivo. Esos valores los he palpado por mi familia y me siento orgulloso porque nuestra región se muestra como un lugar seguro y que presenta mucha cultura, la cual se mezcla con los valores europeos”, comentó el realizador. 

Por su parte, el también músico busca que la obra sea considerada para estrenarse en salas y que sea considerada como patrimonio cultural. “Es cultura viva. Esta obra nace con el deseo de preservar la cultura y las voces vivas de las personas mayores”, añadió. 


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