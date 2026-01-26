Mateo Chiarella: "Para mí, el teatro en Perú es un bálsamo"

Con la obra Jugadores, una comedia ácida sobre la sociedad y la vejez, el Teatro Ricardo Blume reabrió sus puertas tras la pandemia en el año 2022. Escrita por el español Pau Miró y dirigida por Mateo Chiarella, reunía a Alberto Ísola, Ricardo Velásquez, Américo Zúñiga y Alfonso Santistevan en una historia en la que sus personajes tienen algo en común: más de 60 años y no quieren ser relegados.

Casi cuatro años después de su estreno, vuelven a escena habiendo tenido ya tres temporadas. “Hay un abandono social a la gente mayor. Todavía hay una dificultad porque intentan borrar a las personas mayores. En la obra, los personajes hacen un acto de protesta”, nos comenta Chiarella.

Que una obra como Jugadores tenga una cuarta temporada es atípico en Perú, ¿no?

Sí, es que no es algo que pase todo el tiempo. Sabemos de la calidad del montaje, de los actores que tenemos y de nuestra trayectoria, pero siempre el éxito es un albur. Y que la gente la siga pidiendo es como lo máximo del teatro. Que una obra pueda mantenerse en el tiempo me parece algo que se tiene que celebrar siempre.

Recuerdo que en 2022 decías que el elenco aún tenía temor y que el guion fue también una reflexión acerca de la vejez y que todo ello sumó. ¿Ha cambiado algo ahora?

Volver al teatro hizo que, como comentábamos aquella vez, la gente mirara la obra con ojos particulares: estaban viendo en escena algo que se ponía en tela de juicio en la pandemia porque uno no sabía quién iba a sobrevivir. Y creo que eso, más allá de que ya ha pasado un tiempo, marcó un poco, creo yo, el aprecio a la experiencia en vivo y a ver a nuestros grandes actores. Yo he trabajado antes con muchos actores mayores, de gran trayectoria, pero ahora siento como si hubiese un plus de agradecimiento. Y eso me parece fabuloso porque a veces las tragedias nos hacen valorar las cosas que tenemos.

Aunque entiendo que ha sido difícil llevar público fuera del circuito, digamos, Miraflores - San Isidro, ¿es la obra más exitosa que han tenido?

Sí, es la más exitosa, pero más que del Teatro Ricardo Blume, que ha tenido éxitos como Solo cosas geniales, es un logro para Aranwa como proyecto en Perú. De hecho, ya hablábamos de hacer una plaquita. Es verdad que eso se hace en el extranjero cuando ya salen mil funciones, pero para nosotros es bien significativo. Para mí, el teatro, esta obra, es un bálsamo. Después hemos hecho obras y en algunas nos han ido bien, otras no tan bien. Siempre hay la tensión de si vendrá el público.

¿Cómo influye la crisis social y política antes de pensar en un nuevo proyecto?

Bueno, a la gente de teatro y del arte, en general, yo los felicito porque hacer teatro en este país es una odisea. Podemos hablar no solo de la indiferencia, sino del desprecio, algo que ocurre con el cine, ¿no? Hay mucha gente que tiene una idea equivocada de lo que nosotros hacemos, piensa que cada proyecto está subvencionado por el Estado. Antes nuestra política era pedirle al Estado que ni se meta para evitar problemas. Hace tiempo el Ministerio de Cultura da apoyos, pero en realidad, el teatro se está valiendo por sí mismo para salir adelante. Nosotros pensamos siempre como independientes.❖