Jorge Vigil: “Si quieres estar en el arte, tienes que crearte tu mundo”

El destacado artista Jorge Vigil expone Contemplaciones secretas, muestra en la que expone por primera vez parte de su reconocida producción. Ojo al maestro.

Jorge Vigil. Foto: Difusión.
Jorge Vigil. Foto: Difusión.

En el Museo Amano (Retiro 160, Miraflores), puede apreciarse la nueva exposición del artista plástico Jorge Vigil, Contemplaciones secretas, cuyo subtítulo reza de esta manera: “obras nunca antes expuestas”. Es decir, la mayoría de las piezas provienen de colecciones particulares, las cuales nos dan una idea de cómo ha sido el trabajo pictórico de Jorge Vigil en las tres últimas décadas. El artista, hay que consignarlo, estuvo viviendo en París desde comienzos de los años 90. Decidió irse del país con el objetivo de explorar nuevos horizontes expresivos. Es precisamente en Francia, en donde el creador fortaleció un componente capital en toda su poética: el carácter lúdico (quizá el rostro que la recorre, como una presencia que interpela al espectador, sea una seña de ello) y el sentido erótico dominante, pero no de manera explícita. Esas serían las características de la poética de Vigil, la cual viene conquistando a un público netamente juvenil con las 30 obras que componen Contemplaciones secretas. La República conversó con Jorge Vigil.

-El rostro es un elemento recurrente en tu obra.

-Soy un apasionado del dibujo; el dibujo me permite explorar los niveles del alma; además, me permite abrir las puertas del alma de donde salen estos personajes. No te sabría explicar de dónde salen esos rostros, pero siempre he estado inclinado hacia el antropomorfismo. Ese es un factor que ha debido llamar la atención de los muchos jóvenes que han venido a ver la muestra.

-El erotismo está presente en esta muestra. Como que últimamente no se le está explorando debido a la velocidad con la que vivimos.

-Yo he sido niño en los años 60 y 70. Era otra visión social y moral. Es un tema muy delicado de tocar ahorita, pero es cierto que cuando ya tienes un repertorio de elementos recurrentes y abordas consciente, o a través del inconsciente, el erotismo, te das cuenta luego de que cuando has comenzado eso y eres joven y pasa el tiempo y te encuentras ya en otra especie de molde moral mundial diferente, pues te preguntas cómo se llegó a esto. El erotismo está en mi obra y es sublimado por elementos recurrentes, como el fósforo, el avión, la hoja.

"Contemplaciones secretas". Imagen: Difusión.

"Contemplaciones secretas". Imagen: Difusión.

-Se suele creer que el erotismo es el cuerpo.

-No necesariamente, el erotismo es todo en realidad.

-Dijiste que es un tema delicado de abordar. ¿Por qué?

-Hay un desencadenamiento de temas que pueden ser eróticos y a la vez hay muchas oposiciones a nivel relacional. Por ejemplo, hace unos días vi en un restaurante a una pareja. En vez de agarrarse de la mano y conversar, cada quien sacó su celular y se puso a ver sus mensajes. Ese aparato ya forma parte de la relación, de la cotidianidad del cuerpo, en donde ese aparato puede armonizar o hasta separar. No es común hacer arte erótico ahora con todo este pensamiento de la religión y de la moral que vemos. ¿Seré aceptado si lo hago? Cuando era niño no había estas restricciones. En los años 80 vi una película que me marcó, Saló o los 120 días de Sodoma de Pasolini. Fue catalogada como una película triple x. No era triple x. La pasaban a la medianoche en el cine Roma. Después de ver esa película, nadie quedaba igual. Ahí el erotismo y el Tánatos están juntos. Fue una película precursora de lo que vemos ahora. En esa época no había el saldo tecnológico que se ha dado tan fuerte en poco tiempo.

-Este tema genera conflictos, incluso hasta de vocación.

-Si quieres estar en el arte, tienes que crearte tu mundo.

"Contemplaciones secretas". Imagen: Difusión.

"Contemplaciones secretas". Imagen: Difusión.

-Tu arte es figurativo, pero una pieza es distinta: “Cuántico”.

-“Cuántico” es la negación de mi lado figurativo. No es una obra abstracta, pese a tener algunos elementos figurativos, pero su atmósfera sí es abstracta. Para algunos debe ser una alucinación de los años 70 y 80. Esta es una de las últimas obras que he hecho.

-Las cuatro estaciones es una serie de pinturas de 60 x 60 que gusta mucho.

-Las hice de ese tamaño porque las empecé a los 60 años. Las cuatro estaciones es un tema que ya lo había hecho antes, por separado, en un lienzo, pero después hice todo en un solo lienzo. Esa obra se vendió en Estados Unidos, la compró justamente un joven, profesor de medicina nuclear, que compró igualmente una obra que se llamaba “Virtudes”, que era muy bonita. Hice la serie porque me gustan los elementos como el aire, la tierra, el fuego y el agua. Creo que es un llamado a la vitalidad. De la serie, “El verano” y “El invierno” son las que están gustando más.

-No hay política en tu obra.

-Yo dejé de estudiar comunicaciones en la Universidad de Lima para estudiar arte en Bellas Artes en el centro de Lima. Me iba feliz a estudiar a Bellas Artes en donde tuve como maestro a Miguel Ángel Cuadros. Tenía un carácter horroroso, pero me dio disciplina. Eran 35 horas prácticas: 15 horas de dibujo y con el maestro Cuadros tenías que ir a pintar 20 horas a la semana. Yo me encerraba en el taller a pintar y cuando venían los del sindicato para ir a protestar, les decía pónganse a pintar. Todos los estudiantes que estaban metidos en esas cosas terminaron en nada. Dibujar es mi política.

