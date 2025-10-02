El ICPNA presenta "Piedra de Sol", exposición individual de grabado de Carolina Bazo

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) presenta Piedra de Sol, exposición individual de la artista visual Carolina Bazo. Su acercamiento al grabado se inició en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y se consolidó en la Akademie der Bildenden Künste de Múnich, Alemania, donde profundizó en el dominio técnico y conceptual de esta disciplina.

La muestra reúne estampas inéditas realizadas con técnicas de intaglio y serigrafía, junto con una serie de placas cerámicas que amplían su universo estético. En Piedra de Sol, Bazo construye un cosmos visual habitado por figuras oníricas, seres híbridos y símbolos que transitan entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Sus obras, de gran precisión técnica y riqueza cromática, exploran la memoria, la identidad femenina y la conexión entre el cuerpo y los ciclos naturales. Las placas cerámicas, concebidas como relieves tridimensionales, extienden el lenguaje del grabado hacia nuevas dimensiones, estableciendo un diálogo entre superficie, textura y narrativa visual.

La exposición revela una poética íntima y simbólica, donde cada imagen parece emerger de un sueño colectivo o de un mito en constante construcción. A través de un trabajo de laboratorio minucioso, Carolina Bazo convierte el grabado en un acto de escritura personal, en el que el tiempo, la repetición y la huella adquieren un carácter casi ritual.

Piedra de Sol, curada por el crítico y curador Manuel Munive Maco, se inauguró el 18 de setiembre y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre en el Museo del Grabado ICPNA (Av. Javier Prado Este 4625, La Molina). El horario de visita es de martes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas. El ingreso es gratuito.

(NdP).