MAC Foto, el primer festival de fotografía contemporánea organizado por el MAC Lima

El Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima) anuncia el lanzamiento de MAC Foto, festival de fotografía contemporánea que se desarrollará del 21 de agosto al 19 de octubre de 2025 en colaboración con 17 instituciones culturales de Barranco, Lince, La Victoria, Miraflores, Surco, el Centro Histórico y El Callao. El festival comprende más de 40 exposiciones en galerías y espacios independientes y diversas actividades como visitas guiadas, presentaciones de libros, talleres y conversatorios. Las exposiciones públicas se concentrarán en puntos clave del distrito de Barranco como la Plaza Municipal y el Atrio de la Ermita, consolidando este sector como un eje cultural dinámico.

MAC Foto nace como una plataforma colaborativa para visibilizar la producción fotográfica actual en el Perú, activar el diálogo entre artistas y público, y descentralizar el acceso al arte en la ciudad. Con el patrocinio de la Fundación BBVA y Nestlé, y el apoyo de la Municipalidad de Barranco y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), el festival reunirá a más de 70 fotógrafas y fotógrafos, tanto de reconocida trayectoria como emergentes.

Entre los artistas participantes se encuentran Javier Silva Meinel, ⁠Fidel Carrillo, ⁠Leslie Searles, ⁠Avelina Crespo, Franz Krajnik, José Vidal, Lorena Noblecilla, Christian Fuchs, Pilar Pedraza, Teófilo Hinostroza, Billy Hare, Eduardo Hirose, Ernesto Benavides, Fernando La Rosa, María María Acha Kutscher, Walter O. Runcie, Gihan Tubbeh, Jero Gonzales, Pauline Barberi, Antonio Escalante, Nelly García, Gladys Alvarado, Prin Rodríguez, Apolinario Robles, Marco Garro, Malú Cabellos, Solange Adum Abdala,Hugo Vásquez y Roberto Huarcaya, entre otros.



Los espacios que integran la red aliada de MAC Foto son: Alianza Francesa de Lima, Arten Galería, Casona Ofelia, Centro Cultural Inca Garcilaso, Centro Cultural de la Universidad de Lima, Corriente Alterna, Dédalo, Fugaz Monumental Callao, Galería Martín Yépez, Galería R, Grau Galería, Librería La Rebelde, Magenta Galería, Museo de Minerales Andrés del Castillo, RUIDO espacio de arte y fotografía, SOCORRO polivalente y el propio MAC Lima.

La inauguración de MAC Foto se realizará en el MAC Lima el jueves 21 de agosto a las 7:30 p.m. con la apertura de la exposición “La luna del cóndor. Retrospectiva 1974-2024” de Javier Silva Meinel, con 140 fotografías que exploran 50 años de trayectoria de uno de los grandes nombres de la fotografía peruana.

Durante los 60 días de festival se ofrecerán recorridos gratuitos por las exposiciones de Barranco, talleres de cianotipia para adolescentes del barrio barranquino de Malambo, y otro de cámara estenopeica para jóvenes y adultos; presentaciones de libros de fotógrafos y fotógrafas como Marisa Mujica, Pilar Pedraza y Javier Silva Meinel, visitas guiadas en las propias galerías y museos así como conversatorios sobre fotografía contemporánea.

