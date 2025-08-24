HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Cultural

MAC Foto, el primer festival de fotografía contemporánea organizado por el MAC Lima

Hasta el 19 de octubre se podrán ver más de 40 exposiciones en el espacio público, museos, galerías y otros espacios culturales.

"Covid". Foto: John Reyes.
"Covid". Foto: John Reyes.

El Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima) anuncia el lanzamiento de MAC Foto, festival de fotografía contemporánea que se desarrollará del 21 de agosto al 19 de octubre de 2025 en colaboración con 17 instituciones culturales de Barranco, Lince, La Victoria, Miraflores, Surco, el Centro Histórico y El Callao. El festival comprende más de 40 exposiciones en galerías y espacios independientes y diversas actividades como visitas guiadas, presentaciones de libros, talleres y conversatorios. Las exposiciones públicas se concentrarán en puntos clave del distrito de Barranco como la Plaza Municipal y el Atrio de la Ermita, consolidando este sector como un eje cultural dinámico.

MAC Foto nace como una plataforma colaborativa para visibilizar la producción fotográfica actual en el Perú, activar el diálogo entre artistas y público, y descentralizar el acceso al arte en la ciudad. Con el patrocinio de la Fundación BBVA y Nestlé, y el apoyo de la Municipalidad de Barranco y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), el festival reunirá a más de 70 fotógrafas y fotógrafos, tanto de reconocida trayectoria como emergentes.

Entre los artistas participantes se encuentran Javier Silva Meinel, ⁠Fidel Carrillo, ⁠Leslie Searles, ⁠Avelina Crespo, Franz Krajnik, José Vidal, Lorena Noblecilla, Christian Fuchs, Pilar Pedraza, Teófilo Hinostroza, Billy Hare, Eduardo Hirose, Ernesto Benavides, Fernando La Rosa, María María Acha Kutscher, Walter O. Runcie, Gihan Tubbeh, Jero Gonzales, Pauline Barberi, Antonio Escalante, Nelly García, Gladys Alvarado, Prin Rodríguez, Apolinario Robles, Marco Garro, Malú Cabellos, Solange Adum Abdala,Hugo Vásquez y Roberto Huarcaya, entre otros.

Los espacios que integran la red aliada de MAC Foto son: Alianza Francesa de Lima, Arten Galería, Casona Ofelia, Centro Cultural Inca Garcilaso, Centro Cultural de la Universidad de Lima, Corriente Alterna, Dédalo, Fugaz Monumental Callao, Galería Martín Yépez, Galería R, Grau Galería, Librería La Rebelde, Magenta Galería, Museo de Minerales Andrés del Castillo, RUIDO espacio de arte y fotografía, SOCORRO polivalente y el propio MAC Lima.

La inauguración de MAC Foto se realizará en el MAC Lima el jueves 21 de agosto a las 7:30 p.m. con la apertura de la exposición “La luna del cóndor. Retrospectiva 1974-2024” de Javier Silva Meinel, con 140 fotografías que exploran 50 años de trayectoria de uno de los grandes nombres de la fotografía peruana.

Durante los 60 días de festival se ofrecerán recorridos gratuitos por las exposiciones de Barranco, talleres de cianotipia para adolescentes del barrio barranquino de Malambo, y otro de cámara estenopeica para jóvenes y adultos; presentaciones de libros de fotógrafos y fotógrafas como Marisa Mujica, Pilar Pedraza y Javier Silva Meinel, visitas guiadas en las propias galerías y museos así como conversatorios sobre fotografía contemporánea.

(NdP).

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

LEER MÁS
Rodrigo Fresán: "Si coges un libro de Faulkner y le quitas el estilo faulkneriano, solo quedan anécdotas de pueblo chico sureño"

Rodrigo Fresán: "Si coges un libro de Faulkner y le quitas el estilo faulkneriano, solo quedan anécdotas de pueblo chico sureño"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Antiguo Perú”: el regreso de Julio C. Tello

“Antiguo Perú”: el regreso de Julio C. Tello

LEER MÁS
Sofia Kourtesis: "No me gusta lo de figura pública porque no lo soy, no soy parte de la farándula"

Sofia Kourtesis: "No me gusta lo de figura pública porque no lo soy, no soy parte de la farándula"

LEER MÁS
Editorial peruana independiente censurada: Achawata

Editorial peruana independiente censurada: Achawata

LEER MÁS
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Cultural

“Antiguo Perú”: el regreso de Julio C. Tello

Sofia Kourtesis: "No me gusta lo de figura pública porque no lo soy, no soy parte de la farándula"

Editorial peruana independiente censurada: Achawata

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota