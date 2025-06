Diego Gargurevich: "Todo es política en la vida y es importante tener una voz"

“Es un tema vigente y no se puede callar”. En Proyecto Ugaz, Diego Gargurevich dirige a Rocío Limo y a Vera Castaño, quienes en el escenario repasan la investigación al Sodalicio. En las escenas, las actrices le dan voz a una periodista que es perseguida por el poder y que, al mismo tiempo, recibe el apoyo del papa Francisco.

“El teatro es un lugar donde las historias enfrentan a una comunidad dispuesta a escuchar y a sentir. Entonces, me parece importante, porque cuando el periodismo destapa algo, el teatro lo llega a sostener. Le da un cuerpo, le da una voz, le da una humanidad a un tema que no puede caer en el silencio en este momento”, nos dice el director tras el estreno que tuvo en las primeras butacas a Paola Ugaz.

La puesta en escena encaja más en lo minimalista, pero tiene proyecciones que recopilan declaraciones y ataques mediáticos. La obra ha tenido un camino largo; por ello pudo incluir la disolución del Sodalicio. “Tenemos un espacio público, y al igual que ustedes, expone la verdad. Yo creo que es un gran match con el periodismo”.

Gargurevich nos adelanta que la obra podría estrenarse fuera de Lima y fuera del Perú. Para el director, es una denuncia que, al igual que el caso de Karadima en Chile, debería ser llevada también al cine. “Cuantas más plataformas tome la historia, va a ser mucho mejor. Karadima ha sido algo tan grande en Chile que, realmente, hay dudas sobre el rol de la justicia, ¿no? De cierta forma, es lo mismo y debe llegar a todos lados”.

Ustedes le dicen a Paola Ugaz que necesitan entrevistarla para la obra teatral, ¿no?

Sí, ha sido ideal habernos encontrado con Paola. Vera fue la que un día la conoció y literalmente, como lo decimos en la obra, pensó que esta historia tenía que ser contada. Paola ha sido un alma bondadosa y un libro abierto con nosotros. Nos ha dado la documentación que le pedíamos, nunca nos ha dicho: ‘esto no’.

¿Cuál fue tu reacción al conocer las denuncias?

Pensé que cuando algo así sucede, a veces el estigma, la sociedad y el entorno, generan estos patrones donde uno no puede expresar ni denunciar por temor a que no le crean. Entonces, cuando leí el libro, pensé que tenía una gran impotencia, pero también una gran esperanza para las víctimas que han podido denunciar. Hay una valentía tan grande que no podemos dejar de lado. Mitad monjes, mitad soldados despertó y destapó, porque todo ha crecido. Hay que dar batalla.

¿Cómo ha sido construir la obra en los últimos meses? Es decir, el papa Francisco disuelve el Sodalicio, Juan Luis Cipriani estuvo en el Vaticano y también Ugaz viaja y se reúne con el nuevo papa.

Primero, nos sentíamos en una película y era una situación muy viva, ¿no? Estábamos siempre muy expectantes. Cuando salió León XIV, estábamos en un ensayo. Teníamos prendido el canal del Vaticano, por un lado, mientras repasábamos las escenas, y cada vez que algo pasaba, girábamos velozmente. Nos preguntábamos si el nuevo papa estaría en la misma dirección de lo que la obra propone, del apoyo a la investigación y de todas las víctimas. Ya teníamos el borrador cerrado y el final ha cambiado por completo.

Entonces, no esperaban un final esperanzador.

Es que es completamente esperanzador; o sea, en un momento, el papa se siente mal y no sabíamos de él. Luego, llega a firmar la disolución. Fue algo tan increíble. Entonces, se integró al texto y se siguió con los ensayos. Ha sido una montaña rusa hermosa, con mucha felicidad, y que también nos ha dado mucha fuerza a todos como colectivo.

Me decías que la obra va del periodismo al teatro, pero ¿no es, también, de lo político al teatro?

Claro, todo es política en la vida. Yo creo que, al fin y al cabo, es importante tener una voz y que esa voz sea escuchada. Para mí, esto también es hacer teatro.