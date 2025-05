Inauguración de “Enrique Polanco. Pinturas: dos décadas de color y memoria” en el ICPNA de Miraflores

Sin duda alguna, Enrique Polanco. Pinturas: dos décadas de color y memoria es una de las exposiciones más esperadas del año. Esta muestra, que estará 12 semanas en Espacio Germán Krüger Espantoso y que tiene todas las señas de la ambición y de la legitimidad, se inaugura este martes 20 de mayo a las 7 de la noche en el ICPNA de Miraflores (Av. Angamos Oeste 160). El ingreso es libre.

Esta es una pregunta cuya respuesta es obvia, pero no por ello vamos a dejar de formularla: ¿por qué gusta el trabajo de Enrique Polanco? Polanco es un artista expresionista (los colores intensos), muy urbano, cuyos temas sociales y marginales marcan la pauta de su poética. Muchos reconocen en Polanco una transmisión y esta se hace evidente en el carácter testimonial de sus obras. En ella vemos el paso de Lima a través del tiempo y, del mismo modo, a los personajes que la habitan.

Estamos ante un artista que desde muy joven hizo un pacto con la pintura, pero si iba a hacer de lo urbano uno de sus temas centrales, Polanco no dudó en involucrarse con las calles y espacios de una Lima que no ha dejado de transformarse desde la primera vez que la plasmó en sus pinturas, que tienen un poder hipnótico a cuenta de un cromatismo que no miente (no miente porque estamos ante una poética que jamás se ha hipotecado a las corrientes de temporada).

Polanco nunca ha dejado de mirar a Lima desde la ironía, que es una de las maneras más acertadas de criticar su problemática. En estas últimas dos décadas, Lima ha experimentado cambios radicales y sí es de interés cultural saber cómo la ha visto Polanco. Polanco es un cronista visual de una ciudad que, en sus crisis y plenitudes, jamás ha dejado de reflejar una originalidad y él ha estado ahí, dispuesto a dejar un documento de la misma.

Polanco es, además, un artista muy conectado con la cultura y sus personajes. Con la poesía, a saber. Pensemos en su óleo sobre tela del 2006: Martín Adán.

Martín Adán, al igual que otras sensibilidades, es parte de esa Lima bohemia y marginal que tanto interesa a nuestro artista. ¿Qué Lima nos presentará Polanco en esta exposición que reúne su trabajo de los últimos 20 años? Esta es una exposición que debemos ver de todas maneras.