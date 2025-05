Inauguración de la exposición “Volver a Tierras Niñas” de Inés Wiese

En su primera exposición individual, Inés Wiese presenta un cuerpo de obra que contempla las estaciones de la vida, en sus distintos colores y profundidades. Su trabajo no busca imponer un juicio ni construir una narrativa cerrada, sino ofrecer un espacio de contemplación donde luz y oscuridad, presencia y ausencia, se entrelazan con naturalidad. Con una sensibilidad afinada por su oficio de orfebre, Wiese presta atención a lo sutil, a lo que se revela lentamente, a aquello que no siempre se puede nombrar.

Su aproximación recuerda ciertas ideas del pensamiento estoico —la aceptación de los ciclos, la contemplación del tránsito— pero sin deslizarse hacia la indiferencia o el desapego. En cambio, su pintura es profundamente emocional. Lejos de evitar el caos o suavizar las pérdidas, las abraza como parte fundamental de la experiencia humana. Wiese no busca consuelo, sino plenitud; una vida habitada plenamente, incluso en sus momentos más oscuros.

A través del color, la textura y la composición, sus obras no representan recuerdos concretos, sino la huella emocional que estos dejan. La paleta cromática, cuidadosamente elegida, transmite estados afectivos con precisión: calidez, intimidad, recogimiento, incertidumbre, ilusión, alegría. En lugar de narrar, sus pinturas nos invitan a sentir antes que a entender, a percibir la atmósfera y participar nosotros del significado.

Hay en este enfoque un eco de las ideas de David Lynch sobre el proceso creativo como una forma de conexión con lo invisible. Como Lynch, Wiese no parte de una historia, sino de una intuición: una imagen, una sensación, una vibración interna que guía la obra hacia su forma final. Ambas prácticas —aunque desde lenguajes distintos— comparten una confianza radical en el inconsciente, en lo no dicho, en lo que se forma al margen del control racional. La pintura, para Wiese, es también una vía hacia la claridad, no como certeza, sino como comprensión emocional profunda. En este sentido, su obra no sólo se contempla: se habita.

Artista: Inés Wiese

Título de Exposición: ‘Volver a Tierras Niñas’ Inauguración: Sábado 17 de mayo de 2025 Horario de inauguración: 11:00am

Abierto al público: Lunes a sábado de 9am – 7pm

Finaliza: Martes 17 de junio de 2025

