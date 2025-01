Cónclave puede parecer el resultado de cada sospecha y denuncia que hubo hasta el momento en torno a la Iglesia católica. El director Edward Berger adapta el libro homónimo de Robert Harris y nos traslada a la Capilla Sixtina, donde se reunirán los cardenales de cada país para elegir al nuevo papa. Por supuesto, la reunión de más de 100 clérigos se convierte en un thriller sobre la lucha de poder; por momentos, una suerte de ‘House of Cards’.

“El mecanismo de elección de un papa es uno de los secretos más celosamente guardados del mundo”, comenta el director Edward Berger en la información de producción a la que tuvo acceso La República. La novela tuvo como punto de partida la cobertura televisiva de la elección del papa Francisco. “Si bien es imposible saberlo todo, hemos podido averiguar bastantes cosas”.

Lo mejor del filme pasa por la actuación y las líneas de Ralph Fiennes, nominado al Óscar por interpretar al cardenal Lawrence. Su personaje atraviesa una crisis de fe, pero tras la muerte de un papa idealizado por todos, es designado a dirigir el cónclave. Aunque no está interesado en ser elegido ni busca una cuota de poder, los secretos y las denuncias que recaen sobre los más votados, hará que evalúe la posibilidad.

“Fue el primer nombre que se nos ocurrió”, dice el director. Lawrence, como personaje, da un respiro o una esperanza. “Como actor es honesto y sensible. Y lo que es más importante, es capaz de retratar la vida interior de un personaje tan bien o mejor que cualquier otro actor que se me ocurra. Invita al público a entrar en su confusión emocional y espiritual”.

A juzgar por el filme y por las coincidencias con la realidad, el novelista tiene razón cuando dice que, más que una reunión de clérigos, parece una reunión de políticos. Berger nos muestra a los cardenales organizando bandos y rebuscando el pasado no para denunciar, sino, para derribar al adversario. También está el cardenal Tremblay (John Arthur) que, a pesar de las evidencias, sigue negando las acusaciones.

“Uno de los patriarcados más antiguos”

La actriz de Terciopelo azul, Isabella Rosellini, es la única mujer que opina en Cónclave. “El hecho de que el reparto esté conformado mayoritariamente por hombres no es, por supuesto, una coincidencia”, dice Berger. “La Iglesia católica es uno de los patriarcados más antiguos del mundo. Las mujeres son básicamente marginadas y sus voces no se escuchan. La mayoría de nuestros personajes, incluido Lawrence, no cuestionan mucho eso. Pero al final de la película, empezamos a cuestionarnos. ¿Por qué no puede abrirse a otras voces?”. El papel de las mujeres es el de guardar silencio y no interrumpir la reunión de los cardenales, salvo para servir la cena. “En su silencio, sin embargo, hay mucha información y mucha presencia; y eso me encantó”, comenta la actriz nominada a los Óscar. “Como dice Agnes en la película, ‘Dios, sin embargo, nos ha dado ojos y oídos’”. Cónclave ingresa a cartelera y, aunque no tiene tantos premios como la aclamada Spotlight y no denuncia como El bosque de Karadima, es una interesante revisión sobre el poder y los cambios. El productor, Michael Jackman, señala. “El final puede ser polémico, y sin duda digno de debate, pero no estamos haciendo una declaración al respecto. Nos centramos en la esperanza que brinda al mundo