Guillermo Saccomanno y el gótico latinoamericano

La semana pasada se dio a conocer el nombre del autor ganador del Premio Alfaguara de Novela 2025. La novela del escritor argentino Guillermo Saccomanno, Arderá al viento, gustó al jurado compuesto por Leila Guerriero, Juan Gabriel Vásquez (presidente del jurado), Manuel Jabois y Paula Ortiz.

Quienes hemos leído algunos títulos de Saccomanno, podemos subrayar que es un buen escritor. Sin embargo, lo que (me) gustó más de la rueda de prensa fue una pregunta realizada por una colega sobre el “gótico latinoamericano”.

Cuando escuché lo de “gótico latinoamericano”, paré la oreja, atento a lo que respondería el escritor. El interés estaba más que justificado, últimamente estamos viendo en la narrativa hispanoamericana etiquetas como cancha y la cuestión del gótico (latinoamericano) está en ese tazón.

La respuesta de Saccomanno fue contundente.

“No creo en los géneros literarios”.

¿Por qué lo dijo? Porque no es ajeno a esos discursos que pretenden etiquetar a la actual narrativa latinoamericana con propósitos editoriales y académicos, y no literarios. Es tan fuerte esta tendencia, promovida, principalmente, desde las escuelas de escritura creativa, que ha llegado a confundir incluso a los periodistas culturales. La apuesta por la forma y la experimentación forzada, viene seduciendo a cientos de autores jóvenes de ambos lados del charco. ¿Tiene esto algo de malo? Por supuesto que no. Estas dinámicas por el posicionamiento son una práctica casi natural en todo circuito cultural y académico. El problema, lo que desbarata o las pone en cuestionamiento, no es otro que lo que se lee dista de lo que se ofrece. Que los libros se defiendan solos. Los lectores se dan cuenta y las mesas de saldos no perdonan. También hay mucho hueso fuera de nuestras fronteras.