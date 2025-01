Nicolás Yerovi: Toda una vida dedicada a hacer reír

Nicolás Yerovi fue un duro crítico de los poderosos. Hacía reír para que no se pierda la esperanza. Foto: Marco Cotrina.

Nicolás Yerovi fue un duro crítico de los poderosos. Hacía reír para que no se pierda la esperanza. Foto: Marco Cotrina.

Solía decir que el Perú es un país para morirse de la risa. Y sus amigos creen, están seguros, que Nicolás Yerovi se ha ido así, con esa carcajada imbatible, solidaria, de hombre crítico, ferozmente crítico, contra los políticos corruptos y contra aquellos que los consienten.

Yerovi tenía frases que se impregnaban en la memoria. Algunas ciertas e irónicas, algunas cómicas y reveladoras.

Decía por ejemplo que “nuestro deporte nacional no es el fútbol, es el robo”. Comentaba también que “el Perú no tiene historia, tiene historieta”. Y aseguraba que “para los peruanos la vida no es una tragedia sino una tragicomedia”.

Su definición de nuestra democracia era simple, muy sencilla, pero contundente. Dijo de ella: “La democracia en el Perú no tiene ciudadanos sino sobrevivientes”.

A un colega periodista le contó: “a pesar de todo, el Perú tiene una salida: el aeropuerto”. A otro periodista le explicó: “La única forma de ser feliz en el Perú es siendo extranjeros”.

Y se definía a sí mismo como “el único periodista que miente con franqueza”.

Este domingo, el hombre que por 49 años dirigió la revista ‘Monos y monadas’, al contrario de lo que hizo en vida —hacer reír y alegrar corazones—, entristeció a su familia y a todos sus amigos con su fallecimiento, a los 73 años, en el Hospital Rebagliati.

El sábado su hija, Paloma Yerovi Cisneros, había dado la alerta pidiendo oraciones por la salud de su señor padre.

Nicolás Yerovi fue un infatigable creador de historias y un periodista muy vinculado a La República.

Publicó en nuestras páginas “La Última de Nicolás Yerovi”, donde con punzantes comentarios y amenos titulares enfilaba contra el régimen de Alberto Fujimori y su par Vladimiro Montesinos, quien no dudó en perseguirlo y tratar de silenciarlo.

“El poder de turno siempre ha querido acallar el sarcasmo incorruptible de Monos y Monadas. Hasta me quisieron comprar ofreciéndome paraísos en el Caribe. En los 90, una orden judicial me impedía sacar la revista con su nombre... Con Gustavo Mohme acordamos sacar ‘La última de Yerovi’, no podía usar el nombre de la revista”, recordó en diálogo con nuestro medio.

Precisamente, fue La República que publicó su última entrevista. La realizó Gabriel Ruiz Ortega.

Allí destacó la tenacidad de los peruanos. “Al lugar donde llega un peruano, desde Estocolmo a Melbourne, pasando por Tokio, se inventa la chamba porque ya está habituado a la crisis. Es capaz de hacerse pasar como intérprete de las Naciones Unidas y no saber idiomas. Los peruanos somos inmortales, caemos parados donde sea”, dijo, con su peculiar estilo.

En el recuerdo

Sus amigos, quienes lo conocieron de cerca recordaron momentos importantes con Nicolás Yerovi. El caricaturista Carlos Tovar ‘Carlín’ reconoció "sus dotes de catalizador, su conocimiento del oficio periodístico y su invariable buen talante". Contó que hay infinidad de recuerdos de las 'divertidísimas' reuniones donde surgían las ideas para Monos y monadas.

El guionista Eduardo Adrianzén comentó que Yerovi aún tenía mucho por crear. Añadió: "Es increíble que el gran NicolásYerovi, quien solo nos hizo reír y sonreír durante casi 50 años, hoy nos cause esta tristeza".

El politólogo José Alejandro Godoy dijo que su talento tuvo dos grandes picos: “la resurrección de Monos y Monadas (junto a un estupendo equipo) en los 70 y 80, y sus sátiras en el fujimorato, en los 90”.

El periodista Paco Flores destacó su ‘talento increíble’ para el humor político en un país en el que “siempre será un bálsamo tomarse las cosas con humor en medio de la permanente crisis”.

El psicoanalista Jorge Bruce evocó haber pasado momentos inolvidables con él desde la Facultad de Letras de la PUCP.

Otro integrante de ese "selecto grupo de irresponsables por derecho propio" que hizo Monos y monadas, Lorenzo Osores, trajo a la memoria que la dictadura militar de los 70 se empeñó en reprimir a la revista que se atrevía a ridiculizarla.

"En esta guerra sin cuartel desatada por los gorilas contra los monos, hubo requisas, persecuciones y hasta bombas en las casas de Nicolás Yerovi y Antonio Cisneros", refiere Osores, artista visual y escritor.

El dibujante Javier Prado está convencido que "el hombre que no paraba de reír quería no un país de carcajada sino quería un país libre de los que roban su sonrisa, ese será por siempre tu legado". Y añade que ya tiene la sonrisa perdurable y eterna.

Una página de literatura, Literalgia, utilizó una peculiar definición: Nicolás Yerovi, el hombre que dedicó toda su vida a hacer reír, "fue una ladilla de todos los políticos que gobernaron y gobiernan el Perú".

Nada más cierto.

Fernando Tuesta en X:

"Fundó Monos y Monadas, esa irreverente revista de humor político que @nicolasyerovi encabezó, al lado de un grupo notable de caricaturistas, columnistas de humor, nunca jamás igualado. Temor de militares y luego de políticos. Gracias por tanto, querido Nico".

Rosa María Palacios en X:

"La vida en el Perú es dura. Por eso necesitamos tan desesperadamente reír. Es nuestro secreto de sobrevivencia. Reírnos de nosotros de los que abusan, de los tiranos. Reírnos del ridículo, reírnos en el caos y hasta en la desgracia. Nos arrancamos una sonrisa con la esperanza de prevalecer. Ha muerto Nicolás Yerovi. Todo honor a quien hizo patria haciéndonos reír y todo honor a quienes siguen su legado día a día. En su muerte, gracias por las risas. Las necesitamos siempre".