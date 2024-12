Spotify Wrapped 2024 reveló los artistas y canciones que dominaron la plataforma durante el año, y el k-pop fue una de las principales fuerzas impulsoras en las listas globales. BTS, como el grupo más escuchado del género, ha reafirmado su estatus como el Mejor Artista de k-pop Global.

El fenómeno global del k-pop se ha consolidado aún más en 2024, con canciones que han logrado romper récords y mantener su presencia en las listas durante todo el año. Desde éxitos solistas hasta colaboraciones destacadas, las canciones más escuchadas del género muestran una variedad de estilos que siguen cautivando a millones de fanáticos.

Mejores artistas y grupos k-pop del 2024

El k-pop continúa demostrando su poderío global, y artistas como Jimin, Jungkook y V también han dejado su huella en las listas de Spotify Wrapped 2024. Cada uno de estos artistas, conocidos por su talento y capacidad para reinventar el género, se destacó por sus impresionantes logros en la plataforma de streaming, asegurando su lugar entre los artistas más escuchados del año.

1. BTS

2. Jungkook (BTS)

3. Stray Kids

4. Jimin (BTS)

5. NewJeans

6. BLACKPINK

7. Taehyung (BTS)

8. JENNIE (BLACKPINK)

9. LE SSERAFIM

10. SEVENTEEN

11. ENHYPEN

12. TWICE

13. aespa

14. TOMORROW X TOGETHER

15. LISA (BLACKPINK)

16. (G)I-DLE

17. Saluda a la tierra

18. BABYMONSTER

19. IVE

20. Agust D (BTS)



Mejores canciones k-pop del 2024

Las canciones de K-pop en Spotify Wrapped 2024 revelan la increíble diversidad del género, con un enfoque en sonidos innovadores y emocionantes colaboraciones. Encabezando la lista se encuentra 'Who' de Jimin, que no solo fue un éxito masivo en 2024, sino que también se unió al exclusivo Club BILLIONS de Spotify, alcanzando más de mil millones de reproducciones. Esta canción ha sido un referente del año, consolidando a Jimin como uno de los artistas más influyentes del K-pop.

1. 'Who' de Jimin

2. 'Seven (feat. Latto)' de Jungkook

3. 'Standing Next to You' de Jungkook

4. 'Love Me Again' de V

5. 'Magnetic' de ILLIT

6. 'APT'. de Rosé y Bruno Mars

7. 'FRI(END)S' de Taehyung

8. 'Like Crazy” de Jimin

9. '3D (feat. Jack Harlow)' de Jungkook

10. “Rockstar' de Lisa

11. 'Perfect Night' de LE SSERAFIM

12. 'Smart' de LE SSERAFIM

13. 'Super Shy' de NewJeans

14. 'Drama' de aespa

15. 'SHEESH' de BABYMONSTER

16. 'New Woman' (feat. ROSALÍA) de Lisa

17. 'Supernova” de aespa

18. 'EASY' de LE SSERAFIM

19. 'Haegeum' de Agust D

20. 'The Astronaut' de Jin