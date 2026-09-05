Es falso que el Congreso vaya a expulsar hoy a Óscar Arriola, comandante general de la PNP: No existe un mecanismo inmediato para removerlo

LO FALSO:

En redes sociales circula una publicación que afirma que el Congreso está reuniendo firmas para expulsar hoy a Óscar Arriola, comandante general de la PNP.

LO VERDADERO:

El Congreso no tiene un mecanismo inmediato para destituir a Arriola.

Las firmas reunidas por algunos congresistas corresponden a iniciativas legislativas para modificar las reglas de su permanencia, no a un procedimiento para expulsarlo.

Estas iniciativas aún deben seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que no implican que Arriola vaya a ser removido hoy.

En redes sociales circula una publicación que afirma “¡Hoy expulsan a Óscar Arriola!” y señala que el Congreso estaría reuniendo firmas para remover al comandante general de la Policía Nacional. Sin embargo, la afirmación es falsa: no existe un mecanismo inmediato que permita al Congreso retirarlo del cargo ni evidencia de que su salida vaya a concretarse hoy. Si bien existen cuestionamientos a su permanencia, estos no significan que exista una decisión de destitución.

Viral en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Si bien existen iniciativas en el Congreso para modificar la normativa que regula la permanencia del comandante general de la PNP, estas aún deben seguir el trámite legislativo correspondiente y no implican una remoción inmediata. Asimismo, distintas bancadas han cuestionado la permanencia de Arriola y algunos congresistas han impulsado iniciativas relacionadas con su cargo, pero ninguna de estas acciones permite afirmar que será removido hoy.

Nota de La República. Foto: La República

Además, el Congreso no puede censurar ni destituir directamente a Arriola, ya que la censura es un mecanismo de control político aplicable a los ministros de Estado. El artículo 132 de la Constitución establece que la moción de censura se aplica al Consejo de Ministros o a los ministros por separado, no al comandante general de la PNP. Las firmas reunidas por algunos congresistas corresponden a iniciativas legislativas y no a un procedimiento para expulsarlo del cargo. Por ello, esas firmas no permiten retirarlo de manera inmediata ni concretar su salida en el mismo día.

Artículo 132 de la Constitución Política del Perú. Foto: Constitución Política del Perú

En ese sentido, no hay sustento para afirmar que “hoy expulsan” a Óscar Arriola. Los cuestionamientos a su gestión y los proyectos que buscan modificar las reglas de su permanencia deben seguir el procedimiento legislativo correspondiente y, mientras este no concluya, no producen una remoción automática del comandante general de la PNP.

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que afirma que “hoy expulsan” a Óscar Arriola, comandante general de la PNP, y que el Congreso estaría reuniendo firmas para removerlo. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe un mecanismo inmediato que permita al Congreso destituirlo ni una decisión que establezca que será retirado del cargo hoy. Las firmas reunidas por algunos congresistas corresponden a iniciativas legislativas para modificar las reglas de su permanencia, las cuales aún deben seguir el procedimiento correspondiente. Además, Arriola no puede ser censurado por el Congreso como un ministro de Estado, por lo que dichas firmas no constituyen un proceso de expulsión. La publicación presenta como inminente una remoción que no ha sido decidida ni puede concretarse de manera inmediata.