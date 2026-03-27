Muere Lee Sang-Bo, actor surcoreano de 44 años y protagonista del kdrama ‘Miss Montecristo’

El actor surcoreano Lee Sang Bo, conocido por su papel en 'Miss Monte-Cristo', fue hallado sin vida a los 44 años. La agencia que lo representa investiga las circunstancias de su deceso, mientras se presumen indicios de suicidio.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y colegas. La policía de Pyeongtaek encontró su cuerpo el pasado viernes 27 de marzo, y la agencia Korea Management Group ha solicitado respeto por la privacidad de la familia en este difícil momento.

Lee Sang Bo sufría de depresión

La vida de Lee Sang Bo estuvo marcada por una intensa batalla contra la depresión, un tema que ha cobrado relevancia en la sociedad surcoreana. A través de sus redes sociales, el actor había documentado su proceso de sanación y el tratamiento que seguía para superar sus problemas de salud mental. Esta apertura ha contribuido a visibilizar la importancia de abordar la salud mental en un país donde el estigma persiste.

El funeral de Lee Sang Bo se llevará a cabo en el Pyeongtaek Jungang Funeral Hall, donde amigos, familiares y colegas se reunirán para rendir homenaje a su vida y carrera. La comunidad artística y sus seguidores lamentan profundamente su partida, recordando su contribución al entretenimiento y su valentía al enfrentar sus luchas personales.

Lee Sang Bo fue acusado erróneamente por consumo de drogas

En septiembre de 2022, Lee Sang Bo enfrentó una difícil situación tras ser acusado erróneamente de consumo de drogas. La investigación reveló que la sustancia detectada era parte de su tratamiento psiquiátrico, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En un emotivo mensaje en Instagram, el actor expresó: "Nunca consumí drogas. El estigma de ser un ‘actor drogadicto’ es una marca muy difícil de soportar". Esta experiencia dejó una huella en su carrera y en su vida personal.

Nacido en 1981 en Pyeongtaek, Lee Sang Bo debutó en 2006 con la serie 'Invisible Man'. A lo largo de su carrera, se destacó en el mundo de los doramas, siendo su papel más reconocido el de Oh Ha-joon en 'Miss Monte-Cristo'. Su talento y carisma lo convirtieron en uno de los rostros más queridos de la televisión surcoreana, dejando un legado que perdurará en la memoria de sus seguidores.