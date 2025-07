Kang Seo-ha fue conocida por sus actuaciones en 'Heart Surgeons' y 'First Love Again'. Foto: Composición LR/difusión | difusión

Kang Seo-ha fue conocida por sus actuaciones en 'Heart Surgeons' y 'First Love Again'. Foto: Composición LR/difusión | difusión

La industria del entretenimiento surcoreano está de luto tras el fallecimiento de la actriz Kang Seo-Ha, ocurrido el 13 de julio. La artista perdió la vida a los 31 años, luego de una prolongada batalla contra el cáncer de estómago en etapa 4. La noticia fue confirmada por el medio Sports Kyunghang, que también informó los detalles sobre su despedida.

Según el citado portal, el velorio de Kang Seo-Ha se llevará a cabo el 16 de julio en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Seúl, perteneciente a la Universidad Católica de Corea. Su partida ha causado una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas, quienes destacan su talento y trayectoria en el cine y la televisión surcoreana.

La trayectoria artística de Kang Seo-Ha

La muerte de Kang Seo-Ha ha causado conmoción entre los fanáticos de los K-dramas y la comunidad artística de Corea del Sur. La actriz, formada en la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Artes de Corea, alcanzó notoriedad en 2012 tras aparecer en el video musical 'Getting Farther Away' del grupo Brave Guys. Gracias a esa exposición, dio el salto a la actuación con un papel en la serie 'Detectives of Seonam Girls High School' (2014–2015), transmitida por la cadena JTBC.

Desde entonces, su carrera fue en ascenso, participando en reconocidas producciones como 'Heart Surgeons', 'First Love Again', 'Schoolgirl Detectives' y 'Assembly'. La noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría, ya que, a pesar de enfrentar una enfermedad tan compleja como el cáncer, Kang Seo-Ha nunca se alejó del mundo artístico. De hecho, recientemente terminó el rodaje de la serie 'Mangnaein', cuyo estreno será de manera póstuma, aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento.

Kang Seo-Ha estaba trabajando en la película 'Magnaein'. Foto: difusión

Amigos y familiares despiden a Kang Seo-Ha

A pesar de enfrentar un cáncer en etapa avanzada, Kang Seo-Ha continuó trabajando hasta sus últimos días, demostrando una fortaleza admirable. Sus amigos y personas cercanas han compartido sentidos mensajes en redes sociales, recordándola como una mujer generosa y empática, que siempre priorizó el bienestar de los demás.

El mismo 13 de julio, día de su fallecimiento, un familiar publicó un emotivo video con imágenes de la actriz, acompañado de un mensaje que ha tocado el corazón de sus seguidores. “Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una comida”, se lee en el sentido mensaje. La publicación resalta la calidad humana de Kang Seo-Ha, quien, pese a sus propias dificultades, se mantuvo agradecida con la vida y con quienes la acompañaron hasta el final.