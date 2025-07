¿Ansías el regreso de 'Estamos muertos 2'? La exitosa serie coreana de Netflix volverá muy pronto con una dosis renovada de horror y nuevas incorporaciones al talentoso reparto, quienes se suman a las estrellas principales Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun y Lomon para dar vida a la esperada segunda temporada de esta intensa historia de supervivencia zombie.

Luego del brote en el Instituto Hyosan, los sobrevivientes se enfrentan a una Seúl desolada, donde nuevos personajes irrumpen con roles clave en el desarrollo de la trama. Aquí te contamos quiénes forman parte del elenco y qué se sabe hasta ahora de los personajes que llegarán a salvar —o complicar más— la historia.

Conoce al reparto confirmado de 'Estamos muertos 2': ¿quiénes vuelven?

Al final de la primera temporada de 'Estamos muertos', los protagonistas enfrentaron situaciones límites que definieron su destino en medio del caos generado por el brote zombie: algunos lograron sobrevivir y fueron puestos bajo observación, mientras que otros tuvieron desenlaces más inciertos. A pesar de ello, los cuatro personajes centrales volverán en 'All of Us Are Dead 2', nuevamente interpretados por Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun y Lomon. Recordamos aquí qué pasó con ellos en los últimos minutos de la primera entrega:

Park Ji Hu como Nam On Jo: tras sobrevivir al brote y terminar en un refugio militar junto a otros compañeros, la joven regresa al instituto luego de detectar señales de vida y se reencuentra con Nam Ra

Yoon Chan Young como Lee Cheong San: su muerte quedó incierta al final de la primera temporada, pues se sacrificó para que sus amigos escaparan del instituto. Sin embargo, ahora que se ha hecho oficial su regreso, hay mucha incertidumbre por saber si volverá como humano, zombi o la mutación llamada "halfbie"

Cho Yi Hyun como Choi Nam Ra: se transformó en una "halfbie", mezcla de humano y zombie con control de sí misma, pero decidió alejarse del grupo para proteger a sus amigos. Posteriormente, en su reencuentro con ellos, se descubre que ha encontrado a otros con su misma condición

Lomon como Lee Su Hyeok: también salió con vida del brote zombi y fue llevado a cuarentena. Al final de la primera temporada, siguió manteniendo su conexión emocional con Nam Ra y participó en el regreso al instituto junto a On Jo, formando parte del grupo que busca una nueva esperanza para los sobrevivientes.

Actores regresan en 'Estamos muertos 2'. Foto: Netflix

Ellos son los nuevos actores de la segunda temporada de 'Estamos muertos'

Junto con los protagonistas de 'Estamos muertos', cuatro nuevos talentos se suman al reparto de la exitosa serie coreana original de Neflix. Entre ellos figuran dos estrellas de 'El juego del calamar':

Lee Min Jae como Ma Ru: la estrella de 'Weak Hero Class 2' dará vida a Ma Ru, un estudiante y senior universitario de On Jo

Kim Si Eun como Ju Ran: tras emocionar a los espectadores con su rol como Young Mi, la jugadora 095 en 'El juego del calamar 2', la actriz será la popular estudiante universitaria Ju Ran en la segunda temporada 'Estamos muertos'

como Ju Ran: tras emocionar a los espectadores con su rol como Young Mi, la jugadora 095 en 'El juego del calamar 2', la actriz será la popular estudiante universitaria Ju Ran en la segunda temporada 'Estamos muertos' Roh Jae Won como Han Du Seok: también reconocido por su participación en las dos últimas parte de 'El juego del calamar' en la piel del jugador 124, Roh interpretará a Han Du Seok, el líder del equipo del Servicio Nacional de Inteligencia

como Han Du Seok: también reconocido por su participación en las dos últimas parte de 'El juego del calamar' en la piel del jugador 124, Roh interpretará a Han Du Seok, el líder del equipo del Servicio Nacional de Inteligencia Yoon Ga Yi como Jong A: finalmente, Yoon, conocida por sus trabajos en k-dramas como 'Love Scout' y 'Undercover High School', será una alegre estudiante de comentarios ácidos y directos.