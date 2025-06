Super Junior llega a Perú este 16 de octubre: ¿cuándo inicia la venta de entradas?

Super Junior, una de las agrupaciones más emblemáticas del K-pop, regresa por 4ta vez a Perú para celebrar sus 20 años de trayectoria con un concierto inolvidable. La cita será el próximo 16 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su esperada gira mundial 'Super Show 10', la cual conmemora dos décadas de éxito musical y conexión con millones de fans alrededor del mundo.

El anuncio oficial fue realizado por Veltrac Music, empresa encargada de traer a la banda surcoreana al país. El concierto en Lima se suma a una serie de fechas internacionales que incluyen ciudades como Seúl, Hong Kong, Yakarta, Manila, Taipei, Santiago de Chile y Ciudad de México. El regreso de Super Junior a suelo peruano promete una noche llena de nostalgia, energía y grandes hits como 'Sorry, Sorry', 'Mr. Simple' y 'Bonamana', himnos que consolidaron su popularidad global.

Foto: Difusión

Venta de entradas para el concierto de Super Junior en Perú

Las entradas para el concierto de Super Junior en Perú estarán disponibles a partir del martes 8 de julio en la plataforma Joinnus. Veltrac Music también confirmó que se ofrecerán descuentos especiales para los usuarios que paguen con tarjetas Interbank, una oportunidad exclusiva para los fanáticos que quieran asegurar sus localidades con beneficios adicionales. Aún no se han anunciado los precios oficiales de las entradas, por lo que se recomienda estar atentos a las redes oficiales para conocer todos los detalles.

Este show está habilitado para menores de edad desde los 7 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Tanto el menor como el acompañante deberán contar con su entrada respectiva. La preventa se espera sea un éxito absoluto, considerando la amplia legión de seguidores que Super Junior posee en el país, conocidos como ELF, quienes ya empiezan a planificar su asistencia a uno de los eventos más esperados del año en Perú.

¿Cómo se hicieron famosos los integrantes de Super Junior?

Super Junior debutó en 2005 bajo la compañía SM Entertainment, una de las agencias más poderosas y conocidas en la industria del K-pop. La empresa no solo se encargó de promover a los miembros como un grupo musical, sino que también desarrolló un enfoque integral en la creación de contenido variado, como programas de televisión, apariciones en medios y conciertos en vivo.

Lo que hizo único a Super Junior en sus primeros años fue la estructura de su grupo, que inicialmente contaba con 12 miembros (más tarde ampliados a 13 con la llegada de Kyuhyun), lo que les dio un aire de "supergrupo" con diversas personalidades y talentos. Esta diversidad atrajo a diferentes tipos de fanáticos, quienes se identificaban con distintos miembros del grupo.

El lanzamiento de su canción 'Sorry, Sorry' en 2009 fue uno de los momentos clave de su ascenso a la fama internacional. La canción, con su pegajoso ritmo y su coreografía icónica, se convirtió en un éxito masivo no solo en Corea del Sur, sino también en países como China, Japón y varios de América Latina. Este tema catapultó a Super Junior a la cima de las listas de K-pop y solidificó su estatus como uno de los grupos más influyentes de la segunda generación del K-pop.