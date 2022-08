Taylor Swift comparte su look de los MTV VMAs 2022 al ritmo de “Pink venom” de BLACKPINK

Taylor Swift no dudó en mostrar su brillante atuendo para los MTV VMAs con la canción “Pink Venom” de BLACKPINK en su cuenta de TikTok. Tanto ella como el grupo coreano femenino estuvieron presentes en la alfombra de la premiación musical y dejaron sorprendidos a sus fans con sus vestidos.

Este uso del tema por parte de Swift no es casualidad, ya que en el nuevo single de las coreanas se hace referencia a su “Look what you made me do” de su disco “Reputation”. Rosé, miembro de BLACKPINK, la interpreta a su propia manera en el MV de lanzamiento.

Por otro lado, durante la presentación de “Pink venom” en los MTV VMAs, se observa, mediante un clip compartido por los fans, cómo la interpreté de “All too well” se mueve al ritmo del hit musical mientras ve cantar al grupo femenil asiático.

“All too well (10 minutes version)” gana premio MTV

“All too well (10 minutos version)” de Taylor Swift ganó el premio en la categoría mejor video de formato largo en los MTV VMAs 2022. La grabación fue dirigido por la misma artista y contó con la participación de Sadie Sink, de “Stranger things”; y el actor Dylan O’Brien.

Tanto el video como el tema consiguieron un gran número de vistas, puesto que perteneció al lanzamiento del mejorado disco “Red (Taylor’s version)”, que es el proyecto —que aún continúa en proceso— de la regrabación de todos sus álbumes que no le pertenecen legalmente.

En su discurso de agradecimiento por el galardón, mencionó a su productor, los actores del clip y a todos sus fans que la apoyan; y por todo el amor que le dieron a su canción ganadora.