BTS en The late late show with James Corden en vivo: horarios para ver el programa

Luego de triunfar en los American Music Awards 2021, BTS se prepara para asistir al programa de entrevistas The late late show with James Corden como parte de sus actividades promocionales previo a sus conciertos presenciales Permission to dance on stage en Los Ángeles. Si eres ARMY, te presentamos información relevante para ver la aparición de Bangtan la televisión estadounidense.

Cuándo se presentará BTS con James Corden

BTS asistirá el 23 de noviembre al programa The late late show with James Corden, fecha confirmada por el Twitter oficial del show de entrevistas. Además de conversar con el conductor británico, el septeto de Corea del Sur presentará la performance de “Permission to dance”.

Anuncio oficial de BTS en The late late show con James Corden. Foto: CBS

Horarios LATAM para ver a BTS

BTS en The late late show en México, Costa Rica, Guatemala: 11.37 p. m. (23 de noviembre)

BTS en The late late show en Perú, Ecuador y Colombia : 12.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Bolivia y Venezuela : 1.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Chile, Argentina y Brasil : 2.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en España: 6.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Estados Unidos: 12.37 a. m. (24 de noviembre)

BTS en The late late show en Corea del Sur: 5.37 p. m. (24 de noviembre)

Qué pasó entre James Corden y ARMY

Algunos ARMY no mostraron descontento ante la aparición de BTS en el programa The late late show with James Corden, ya que el conductor previamente realizó comentarios sobre la participación del grupo K-pop en la ONU y tildó su presencia como “inusual” y generalizó a los seguidores de Bangtan como “chicas de 15 años de todo el mundo”, palabras que no pasaron desapercibidas para el fandom.

Mira aquí el comentario de James Corden sobre BTS en la ONU.

Link oficial del canal de YouTube de The late late show

El programa de entrevistas The late late show with James Corden en el que participará BTS cuenta con un canal oficial en YouTube en donde se encuentran sus segmentos más populares y sus presentaciones musicales, como es el caso de “Life goes on” y “Dynamite”, interpretado por Bangtan.

Link del YouTube de The late late show with James Corden: https://www.youtube.com/user/TheLateLateShow