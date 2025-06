La exitosa serie surcoreana ‘El Juego del Calamar’ está de regreso con su esperada tercera y última temporada, la cual promete un desenlace impactante para la historia de Seong Gi-hun y los despiadados juegos que atraparon fanáticos de Perú, México, España y del mundo entero.

Netflix ya confirmó que la nueva entrega se estrenará el viernes 27 de junio de 2025, cerrando así el ciclo de uno de sus mayores fenómenos globales. Esta temporada final llega tan solo seis meses después del estreno de la segunda parte de 'El juego del Calamar', lanzada el 26 de diciembre de 2024, la cual acumuló más de 68 millones de visualizaciones en su primera semana.

El corto tiempo entre ambas temporadas no es casualidad: fueron grabadas de manera continua, lo que permitió a los creadores lanzar el final sin hacer esperar años a los fans, como ocurrió entre la primera y la segunda parte.

¿A qué hora se estrena 'El Juego del Calamar 3' en Latinoamérica?

A pesar de que Netflix aún no ha confirmado la hora exacta del lanzamiento de ‘El juego del calamar 3’, la plataforma generalmente realiza sus estrenos globales a las 12:00 a.m. PDT (Hora del Pacífico), lo que se traduce en las 3:00 a.m. EDT en la costa este de Estados Unidos.

En Latinoamérica, esto implica que los episodios estarán disponibles a las 4:00 a.m. en México, 5:00 a.m. en Colombia y 6:00 a.m. en Argentina y Chile. Se aconseja a los usuarios que verifiquen la hora local de acuerdo con su zona horaria, dado que Netflix lanza todos los episodios de manera simultánea para sus suscriptores en todo el mundo.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 5:00 a.m.

México (CDMX), El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras: 4:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba: 6:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 6:00 a.m.

Brasil (Brasilia): 6:00 a.m.

¿A qué hora se estrena 'El juego del calamar 3' en España?

La esperada tercera temporada de 'Squid game' se estrena en España este viernes a las 12:00 p.m. (mediodía), según el horario oficial de lanzamiento global. Los fans podrán disfrutar desde esa hora todos los episodios de la serie de Netflix.

'El juego del calamar 3' es la temporada final de la exitosa serie.

‘El juego del Calamar’ es la serie más vista en la historia de Netflix

‘El Juego del Calamar’ se ha establecido como la serie más popular de Netflix, especialmente en el ámbito de producciones no angloparlantes. Desde su lanzamiento en 2021, la primera temporada acumuló más de 1.650 millones de horas de visualización, convirtiéndose en el programa más exitoso de la plataforma.

La segunda temporada continuó con este impulso, registrando 68 millones de vistas en su primera semana y alcanzando el primer lugar en 92 países, lo que la posicionó como la tercera serie no en inglés más vista en la historia de Netflix.

Su influencia cultural se ha manifestado en disfraces de Halloween y eventos a nivel global, además de ofrecer una crítica incisiva sobre las desigualdades sociales y el capitalismo, lo que ha resonado profundamente con audiencias de diversas partes del mundo. La fusión de un guion cautivador, personajes inolvidables y una producción visual excepcional ha consolidado su estatus como un fenómeno global.

¿Cuántos capítulos tendría ‘El Juego del Calamar 3’ en Netflix?

Aún no se ha recibido una confirmación oficial sobre la cantidad exacta de episodios que tendrá la tercera temporada de ‘Squid Game 3’. Sin embargo, diversas especulaciones, fundamentadas en declaraciones del creador Hwang Dong-hyuk y en publicaciones de plataformas como MyDramaList, apuntan a que esta nueva entrega podría constar de seis episodios.

La primera temporada presentó un total de nueve capítulos, mientras que la segunda se limitó a siete, lo que sugiere que la tercera podría ser más corta para concluir la historia de manera efectiva. Hwang había concebido inicialmente una segunda temporada de 13 episodios, pero decidió dividirla en dos partes, dando lugar a las temporadas 2 y 3.