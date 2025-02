La razón por la que el Super Saiyan 4 nunca ha aparecido en Dragon Ball Super: la explicación que pocos conocen

El capítulo 18 de Dragon Ball Daima ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la franquicia, especialmente por la inesperada inclusión del Super Saiyan 4, una transformación que había permanecido exclusiva de Dragon Ball GT. Esta revelación ha generado interrogantes sobre la coherencia narrativa de la serie, dado que la aparición del Super Saiyan 4 en un contexto canónico plantea problemas de continuidad con Dragon Ball Super.

La transformación de Goku en Super Saiyan 4, considerada no canónica hasta ahora, se integra en la línea temporal de la saga. Sin embargo, su aparición en Dragon Ball Daima suscita la pregunta de por qué esta forma no ha sido utilizada en Dragon Ball Super.

En lugar del Super Saiyan 4, Dragon Ball Super introdujo nuevas transformaciones como el Super Saiyan God, el Super Saiyan Blue y el Ultra Instinto. Foto: CBR

La naturaleza del Super Saiyan 4 y su origen

Para entender por qué Goku no ha utilizado el Super Saiyan 4 en Dragon Ball Super, es crucial analizar cómo se obtuvo esta transformación. Dragon Ball Daima se sitúa cronológicamente entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, específicamente después de la derrota de Kid Buu. En este contexto, Goku alcanza el Super Saiyan 4 gracias a la intervención de Neva, un namekiano que utiliza sus poderes mágicos para ayudar al Saiyan en un momento crítico. Esta transformación no es un logro personal de Goku, sino el resultado de una ayuda externa, lo que complica su inclusión en la narrativa de Dragon Ball Super.

La coherencia narrativa en Dragon Ball Super

Durante su primer encuentro con Beerus, Goku tuvo la oportunidad de demostrar su poder utilizando todas sus transformaciones, desde el Super Saiyan 1 hasta el 3. Sin embargo, no recurrió al Super Saiyan 4, lo que podría parecer una omisión significativa. La razón detrás de esto radica en que, en ese momento, Dragon Ball Daima no existía, y por lo tanto, no había un contexto narrativo que justificara su uso. La ausencia de Neva en Dragon Ball Super significa que Goku no tiene acceso a los poderes mágicos necesarios para alcanzar esta forma, lo que explica su falta de aparición en la serie.

Un retcon evitado de manera inteligente

La decisión de no incluir el Super Saiyan 4 en Dragon Ball Super se puede considerar un acierto narrativo. Al no haber un retcon que altere la historia previa, la serie mantiene su coherencia. La transformación de Goku en Super Saiyan 4, lograda a través de la intervención de Neva, se convierte en un elemento que no puede ser replicado sin su presencia. Esto permite que la narrativa de Dragon Ball Super siga su curso sin contradicciones, a pesar de la emoción que genera la aparición del Super Saiyan 4 en Dragon Ball Daima.

Expectativas futuras en la serie

A pesar de la ausencia del Super Saiyan 4 en Dragon Ball Super, la aparición de esta transformación en Dragon Ball Daima ha emocionado a muchos fanáticos, especialmente a aquellos que disfrutaron de Dragon Ball GT. La serie ha sabido mantener el interés de su audiencia, y queda por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos en el futuro. La inclusión de elementos de la historia anterior, como el Super Saiyan 4, podría abrir nuevas posibilidades narrativas, pero siempre dentro de un marco que respete la continuidad establecida.