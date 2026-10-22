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La voz de Sinéad O’Connor

El Festival de Cine Europeo inaugura su edición 2026 con un necesario retrato sobre la artista irlandesa que desafió al Vaticano mucho antes de que el mundo estuviera listo para escucharla. El filme de Kathryn Ferguson rescata la integridad y el costo por romper el silencio.

El documental 'Nothing Compares'.
El documental 'Nothing Compares'.Difusión.
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“Lucha contra el verdadero enemigo”. Si Sinéad O’Connor hubiera dicho esto no en 1992 —cuando rompió la foto del papa en un programa de televisión en vivo—, sino una década después, cuando se hacían públicas las denuncias contra sacerdotes además del encubrimiento de la Iglesia, quizá no hubiera sido vilipendiada; al contrario.

La irlandesa estaba en la cima de su carrera y muchos sostienen que su participación en ‘Saturday Night Live’ marcó el principio del fin de su carrera. Sin embargo, el documental Nothing Compares la reivindica no solo a ella como artista, sino como una activista que, después de haber sobrevivido al maltrato familiar, tuvo como convicción no quedarse callada nunca.

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La cineasta Kathryn Ferguson dirigió este documental en el que Sinéad O’Connor aceptó participar, por lo que escuchamos nuevamente su voz a través de su propia historia: desde su infancia en una Irlanda machista, su crianza ultracatólica y su paso por las Lavanderías de la Magdalena para “corregir” su conducta.

La noche del martes, el documental abrió el Festival de Cine Europeo 2026. “Me tomó cuatro años en la producción y muchos años antes tratando de traer esto al mundo”, dijo la directora en un video que se mostró antes de la proyección en el Gran Teatro Nacional. “Crecí como una humilde fan de Sinéad O’Connor, como muchas de nosotras, como muchas mujeres lo hicimos en Irlanda. Cuando era joven, ella era una lámpara de luz. Y de verdad, integridad y de hablar la verdad al poder. Nos inspiró tan profundamente al crecer como mujeres en ese país”.

Sinéad O’Connor falleció en Londres a los 56 años en julio de 2023. Un año antes había presentado el libro Remembranzas. Para la directora, fue fenomenal presenciar que el legado de la cantante “explotó” en los últimos tres años. “Jóvenes activistas, músicos y artistas la consideran su estrella polar y una gran inspiración para cómo quieren vivir sus propias vidas. Siento que su legado sigue creciendo y estoy tan orgullosa y encantada de que pudiéramos hacer este filme con ella antes de perderla. Es un filme sobre su arte, su activismo y su integridad, y cómo usó su poder. Es un viaje un poco violento de 97 minutos”.

La producción señala que no pudo utilizar la canción Nothing Compares 2 U porque los herederos de Prince, el compositor, le negaron el uso. Al margen de ello, ver documentales como este en pantalla grande es parte de las oportunidades que dan los festivales de cine. Al salir de la inauguración, varios cineastas —entre ellos la peruana Marité Ugás— coincidieron en lo pertinente que es la película en este contexto mundial en el que “se amenazan los derechos ganados”.

En los noventa, Sinéad O’Connor cantaba frente a Stevie Wonder y denunciaba los abusos y el racismo, pero a los entrevistadores parecía interesarles solo su decisión de raparse el cabello. “¿Hubiera pasado por lo mismo si fuera hombre?” Es una pregunta que se desprende del documental.

Lo cierto es que, en el escenario más glamoroso del cine, décadas después, Spotlight, la película que aborda la investigación de los abusos en la Iglesia, ganó el Óscar. La voz de Nothing Compares 2 U tenía razón. (La autora de esta nota forma parte del jurado de la APRECI).

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