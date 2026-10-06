El cine peruano presenta su nuevo estreno 'La Tribu', una conmovedora película sobre relaciones familiares que se estrena el 8 de octubre en salas de todo el país. Foto: difusión

El cine peruano presenta su nuevo estreno 'La Tribu', una conmovedora película sobre relaciones familiares que se estrena el 8 de octubre en salas de todo el país. Foto: difusión

El cine nacional suma un nuevo estreno con 'La Tribu', una película que apuesta por una historia familiar, cercana y marcada por situaciones cotidianas con las que distintos públicos pueden sentirse identificados. La cinta, dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, llegará a las salas de todo el Perú este 8 de octubre con un elenco integrado por reconocidos actores nacionales.

La historia de 'La Tribu' tuvo su origen en el teatro. La obra fue escrita por Italo Cordano y, en 2024, fue llevada a escena bajo la codirección del propio autor y Bruno Ascenzo. Después de completar tres temporadas teatrales, ambos decidieron adaptar la propuesta al cine y sumaron al proyecto a la productora Enid 'Pinky' Campos y a Carlos Carlín. Más adelante, Los Productores se incorporaron como coproductores, mientras que Phillip Chu Joy participó como productor asociado.

¿Quién es quién en 'La Tribu'?

El reparto de 'La Tribu' está encabezado por Carlos Carlín en el papel de Silvano y Alejandra Guerra como Tere. También participan Nicolás Galindo como Ettore, Jely Reátegui como Belén, Óscar Meza como Diego, Diego Pérez como Filippo, Luciana Arispe como Giulia y Alejandro Villagómez como Guille.

A través de estos personajes, la película aborda las dinámicas familiares, los lazos que se fortalecen con los años y los conflictos capaces de poner a prueba la convivencia. Con una combinación de cercanía y humor, la producción busca conectar con espectadores de distintas generaciones mediante una historia centrada en los vínculos humanos.

¿Cómo comprar entradas para 'La Tribu'?

Durante la reciente función de prensa, el equipo detrás de la cinta también confirmó el inicio de la preventa para las funciones programadas para el miércoles 7 de octubre en Cineplanet.

En esta jornada previa al estreno oficial, 'La Tribu' podrá verse en Cineplanet Alcázar, Cineplanet Mall del Sur, Cineplanet Primavera, Cineplanet Real Plaza Puruchuco, Cineplanet Plaza Norte y Cineplanet San Miguel. Las entradas ya pueden adquirirse mediante la página web oficial de Cineplanet.

¿Cuál es la sinopsis de 'La Tribu'?

Silvano solo quiere celebrar tranquilamente el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, la llegada de sus tres hijos con sus respectivas parejas transforma una sencilla reunión familiar en un campo de batalla donde afloran viejos resentimientos, secretos imposibles de ocultar y conflictos que nadie esperaba enfrentar. Lo que comienza como una celebración termina convirtiéndose en un fin de semana lleno de enredos, revelaciones y momentos tan caóticos como divertidos. Porque ninguna familia es perfecta… pero sigue siendo familia.