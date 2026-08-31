Venecia 2026 estrena documental sobre Gaza

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Un nuevo documental titulado NAZA, de los mismos directores que la producción israelopalestina ganadora de un Óscar No Other Land, se estrenará el próximo mes en el Festival de Cine de Venecia. La película, que competirá por el León de Oro, trata sobre “los sistemas que hay detrás del asesinato masivo y calculado de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según una sinopsis publicada en la página web del festival.

La película está dirigida por Yuval Abraham y Rachel Szor, dos de los cuatro codirectores de No Other Land, que narra la historia de activistas palestinos que intentan proteger un grupo de pueblos de Cisjordania ocupada de la demolición por parte del ejército israelí.

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NAZA está producida por el diario The Guardian y James Wilson ( JW Films), y cuenta con Jonathan Glazer como productor ejecutivo. Wilson y Glazer son el equipo detrás de la película ganadora del Óscar Zona de interés, ambientada en el campo de concentración de Auschwitz. The Guardian explicó que NAZA es “un acrónimo militar israelí utilizado eufemísticamente por los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo”.

La película se proyectará el 10 de septiembre en presencia de los directores, los productores, periodistas de The Guardian y la delegación oficial. Es el único documental entre las 21 películas que compiten por el León de Oro en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia.

El movimiento palestino Hamás lanzó un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, que se saldó con la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes islamistas también se llevaron a 251 rehenes a la Franja de Gaza. La ofensiva militar de Israel en respuesta dejó más de 73.000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que opera bajo la autoridad de Hamás.

Estos datos son considerados fiables por la ONU. En octubre se estableció un alto el fuego, pero los avances para poner fin de forma definitiva a la guerra se han estancado, y las fuerzas israelíes controlan actualmente casi 70% del territorio.

Venice4Palestine: carta abierta al festival

Venecia 2026 también podría volver a ser una plataforma de denuncia. Figuras como Roger Waters, la escritora ganadora del Premio Nobel Annie Ernaux y los directores Matteo Garrone e Isabel Coixet han pedido pronunciarse contra la violencia en Palestina. Con la iniciativa Venice4Palestine piden al festival de cine que rompa los lazos con instituciones ligadas al gobierno israelí.

“Un año después de su primer llamamiento, Venice4Palestine vuelve a hacer un llamamiento a la Bienal de Venecia, al Festival Internacional de Cine de Venecia y a los profesionales de los sectores cinematográfico, audiovisual y cultural para que tomen medidas concretas en apoyo de Palestina.

Entre sus exigencias se incluyen una mayor transparencia en oda la industria cinematográfica y la suspensión de los acuerdos con organizaciones e instituciones vinculadas al gobierno israelí, así como la introducción de medidas de protección para los profesionales que decidan desvincularse de dichos lazos”, se lee en el comunicado. El colectivo también anunció el panel ‘Y sin embargo, Gaza sigue ardiendo: ¿De qué sirve mirar si no actuamos?’”.

Este fin de semana, la organización del festival anunció que la actriz Laura Dern pronunciará el discurso de homenaje a George Clooney. El actor, director y productor será homenajeado el miércoles 2 de septiembre con el León de Oro por su trayectoria. Además, celebran su labor como activista. “Un compromiso con las causas sociales y humanitarias, lo que lo convierte en una figura de absoluta relevancia en el universo del espectáculo actual”, señala la organización de Venecia