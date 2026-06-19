Reportaje novelado de Guillermo Thorndike: “El caso Banchero”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Para los bibliómanos, ordenar una biblioteca puede resultar un auténtico placer. El motivo para poner los títulos en su lugar puede obedecer a distintas razones. Hace unos días, tuve necesidad de volver a algunas obras de Shakespeare, pero el Shakespeare que buscaba obedecía a reencontrarme, específicamente, con la edición de Aguilar de 1929, con traducción del erudito Luis Astrana Marín. Era la primera vez que se traducía el teatro completo de Shakespeare al castellano. Pero no encontraba el libro. Por eso, su búsqueda me llevó a ordenar mi biblioteca, porque era el único camino de hallarlo. En ese proceso, me reencontré con títulos a los que guardo mucho cariño. Por ejemplo, El caso Banchero (Seix Barral, 1973) de Guillermo Thorndike (1940-2009).

Después de varios días, y para alivio mío, hallé el Shakespeare de Astrana Marín. Y releí muchísimas páginas de El caso Banchero.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO SERÁ EL PERIODISMO EN TIEMPOS RECIOS Y EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI? | LA VERDAD A FONDO

Pese a que nuestra tradición en literatura de no ficción no es muy rica en cantidad, tenemos un puñado de grandes títulos cuyos primeros lectores tendrían que ser los estudiantes de comunicación del país. Incluso, como en su momento señalé en otro espacio, El caso Banchero es superior, agárrense, al clásico A sangre fría, de Truman Capote. Esta es una impresión que también tuvo Alfredo Bryce. Perú es un país inagotable para la no ficción.

El primero de enero de 1972, el asesinato del empresario pesquero Luis Banchero Rossi conmocionó al país. Todos los medios de la época pusieron atención a este hecho que, hasta hoy, no está del todo claro y sigue encendiendo no pocas narrativas especulativas. Thorndike se luce en la dimensión reporteril, aspecto que vendría a ser una perdurable clase maestra para nuevos y experimentados en el periodismo. Una de las preguntas centrales del relato tiene que ver con cómo fue posible que un hombre delgado y bajo en estatura haya podido doblegar y asesinar al empresario, que era alto y de contextura atlética, en su residencia de Chaclacayo.

Guillermo Thorndike. Archivo LR.

En este orden de cosas, Thorndike parte de la polifonía discursiva para presentarnos al Hombre y luego pasa al punto de vista personal cuando tiene que representar las trabas que había sobre la investigación, tanto desde el Poder Judicial como la policía. Para este segundo aspecto, el periodista se valió del juez instructor José Santos Chichizola, a quien Thorndike conocía desde la adolescencia. De acuerdo con el relato del escritor, Santos Chichizola es un hombre honesto y convencido de los principios de la justicia. ¿Por qué nadie quiere saber la verdad? ¿Cuánto dinero está corriendo en esta cadena de mentiras?, pero, sobre todo: ¿a quién se está protegiendo?

Como historia, este caso lo tiene todo: interés económico, conflictos políticos, contexto de época convulsionada, sexo, venganza e incluso nazis. A saber, Friedrich Schwend, el estafador nazi que fue parte de la Operación Bernhard (el objetivo era desestabilizar la economía de Inglaterra con billetes falsos) durante la Segunda Guerra Mundial, era su vecino. Además, Schwend, personaje de la sociedad limeña de la época, era amigo del criminal Klaus Barbie, “el carnicero de Lyon”, quien pasó algunas temporadas en Perú bajo el nombre de Klaus Altmann.

Cada aproximación a El caso Banchero suscita nuevas lecturas. Primero, seduce su argumento (Banchero era presidenciable); aterra la descripción de la corrupción política, judicial y empresarial. Segundo, a medida que la aproximación se hace con más experiencia de vida, hechiza la técnica que usa Thorndike, que le debe todo a las técnicas literarias. Y, en tercer lugar, y esta es una impresión relativamente reciente, es el ánimo que se debe mantener ante un contexto desalentador. Thorndike tenía una historia y hacia ella se dirigió. Se consigna esta característica para estos tiempos de auge de la no ficción, en donde brilla la buena escritura, pero no el riesgo, aplastado por el lobismo y otras perlas parecidas que confunden a los nuevos valores. Por eso es necesario regresar a El caso Banchero.

…

Dato:

El libro está disponible en librerías comerciales y de viejo, en varias ediciones. Igualmente, en plataformas.