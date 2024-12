La actriz mexicana Carmen Aub, famosa por su papel como ‘Rutila’, la hija de Aurelio Casillas en la exitosa serie de Telemundo 'El Señor de los Cielos', ha emocionado a sus seguidores al confirmar su compromiso matrimonial. Su futuro esposo es el artista peruano Iván Sikic, quien sorprendió a la estrella de 35 años con una propuesta inolvidable en Japón, específicamente en Nagano.

La noticia, anunciada durante las fiestas navideñas, tomó por sorpresa a los fanáticos de Carmen Aub. Rodeados de paisajes nevados, la pareja compartió románticas fotografías que inmortalizaron este especial momento, dejando entrever la felicidad que los une.

¿Cómo anunció Carmen Aub su boda con el peruano Iván Sikic?

La actriz mexicana Carmen Aub compartió con sus seguidores en Instagram la buena noticia y exhibió el anillo de compromiso que le entregó el peruano Iván Sikic, acompañado de un emotivo mensaje. "Contigo todo por siempre. No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto!", decía en un inicio.

"Sin ninguna duda te digo SIIIII. Lo que al principio no fue fácil se convirtió en lo más natural del mundo, me conoces con mis altas y bajas y aun así me quieres, me conoces cuando no creo que nada tiene sentido y aun así me das paz, me haces reír, me enseñas, me sacas de mi zona de confort", escribió la actriz, quien recibió felicitaciones de compañeros de ‘El Señor de los Cielos’, como Isabella Castillo, Fernanda Castillo, África Zavala, entre otros.

Carmen Aub y su novio peruano Iván Sikic. Foto: Instagram.

¿Quién es el peruano Iván Sikic, prometido de Carmen Aub?

Iván Sikic, artista conceptual nacido en 1983, se dedica a investigar las dinámicas y tensiones sociales y políticas mediante performances prolongadas, activaciones en espacios públicos, así como a través de objetos e instalaciones. A través de metáforas directas e indirectas, su obra resalta y desafía las áreas de conflicto que afectan nuestra cotidianidad y el entorno social. Su metodología se distingue por fomentar una reflexión personal, utilizando elementos simples que poseen un profundo simbolismo poético, lo que se convierte en una estrategia fundamental en su práctica artística.

A lo largo de su trayectoria, ha sido parte de residencias artísticas en varios países y ha presentado su obra en exposiciones individuales y colectivas en Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia. Sus creaciones se encuentran en colecciones privadas de estos continentes, lo que refuerza su relevancia en el ámbito internacional. En la actualidad, vive en Brooklyn, Nueva York, donde sigue avanzando en su labor artística.