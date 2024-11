'El Padrino' regresa 52 años después: Así trajeron a la vida a Marlon Brando en biopic con inesperada trama

La leyenda de Marlon Brando, el icónico actor que redefinió el cine y protagonizó películas inolvidables, como 'The Godfather', 'Apocalypse Now' y 'Last tango in Paris', regresa a la pantalla grande a 52 años del estreno de 'El padrino' en un nuevo biopic titulado 'Waltzing with Brando'. Contrario a lo que creían los fans, la producción no se centrará en sus aclamadas actuaciones o legendario paso por Hollywood, sino en su pasión menos conocida: su dedicación al medio ambiente.

Inspirada en el libro de memorias del arquitecto Bernard Judge, la película se sumerge en la vida de Brando en la década de los setenta, una época en la que el actor no solo era un ícono del cine, sino también un visionario preocupado por la ecología y la sostenibilidad. En este nuevo biopic, el actor Billy Zane fue el elegido para interpretar al legendario actor, reviviendo su compleja personalidad y su compromiso con un ideal que iba más allá de la fama y los aplausos.

'Waltzing with Brando', una trama ambientalista y visionaria

La historia de 'Waltzing with Brando' es mucho más que el relato de un proyecto arquitectónico en una isla paradisíaca de la Polinesia Francesa. Cuando Marlon Brando compró el atolón de Tetiaroa en los años 60, soñaba con construir un refugio completamente autosostenible que respetara el entorno natural. Este ambicioso plan era un concepto revolucionario en su época, ya que la conciencia sobre la sostenibilidad aún estaba en sus primeros pasos.

Para este proyecto, Brando recurrió a Bernard Judge, un arquitecto con una visión innovadora que se convirtió en su aliado en el desafío de construir estructuras sostenibles en una isla aislada y rodeada de desafíos logísticos. Así es como el biopic explora esta amistad y colaboración, una dinámica única en la que Brando busca en Judge un socio que entienda su visión y le ayude a concretar su sueño.

Billy Zane y su increíble transformación en Marlon Brando

La elección de Billy Zane para dar vida a Marlon Brando ha sido bien recibida por los cinéfilos y críticos, quienes esperan ver cómo el actor logra dar vida a un Brando en sus años de madurez, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y en un momento de introspección personal.

La transformación de Billy Zane como Marlon Brando. Foto: Discussing Film

En conversación con Entertainment Weekly, Zane ha destacado la complejidad del papel, reconociendo que interpretar a un ícono como Brando es un desafío considerable, especialmente al intentar capturar su profundo interés por la naturaleza y su carácter a menudo impredecible.

"Hay una oportunidad de explorar al ser humano posible. Tienes esta noble búsqueda, este camino insuperable de alguien que no gozaba de gran favor en Hollywood. Puede que fuera la mayor estrella del mundo — o eso decían — o el hombre más famoso... pero estaba en la lista negra y apartado", contó.

"Era un hombre recluido que se mudó a una isla, pero pasaba las noches despierto en la radio de onda corta [y] no podía dormir solo. Tuvo muchos hijos. Es como, ¿Qué lo llevó a eso? Está lleno de contradicciones. Eso me conmovió", terminó reflexionando sobre Marlon Brando.