Paramount mejora oferta para adquirir Warner Bros.

Acuerdo millonario. El gigante del entretenimiento mejoró la propuesta y ofreció pagos adicionales por los meses que demore la compra.

Continúan las negociaciones.
Continúan las negociaciones. | Difusión.

El acuerdo para la venta de Warner Bros. Discovery aún no está cerrado. Han pasado dos meses desde que Netflix anunció que compraría una de las productoras más grandes cine y de televisión, pero las negociaciones siguen en marcha. Después de que la información remeciera la industria del entretenimiento, Paramount hizo una oferta de más de US$100.000 millones. Ahora, hizo una nueva propuesta.

       Como se recuerda, Ted Sarandos, director de Netflix, abordó el tema en una conferencia en diciembre. “Hemos cerrado un acuerdo y estamos muy contentos. Es excelente para los accionistas y para los consumidores. Creemos que es una excelente manera de crear y proteger empleos en la industria del entretenimiento. Estamos seguros de que lo lograremos. Adquirimos tres empresas en las que no estamos actualmente, por lo que no tenemos despidos. Una de ellas es un estudio cinematográfico con un sistema de distribución en salas de cine”. 

lr.pe

Sin embargo, en medio de las críticas de quienes piensan que el acuerdo perjudicaría a las salas de cine, se supo que Paramount continuaría las negociaciones y que ofrecía pagar íntegramente en efectivo. “Warner Bros. Discovery dijo que su junta directiva revisará la última oferta de adquisición hostil de Paramount Skydance, que incluye algunos nuevos compromisos financieros, antes de aceptar o rechazar oficialmente la oferta rival a su acuerdo de venta con Netflix”, difundió ayer la revista Variety.

¿De qué se trata la nueva oferta? Según el informe, Paramount ofrece “adquirir todas las acciones en circulación de las acciones ordinarias de WBD”. Actualmente, Warner Bros. Discovery incluye los estudios de televisión, cine y las plataformas de streaming como HBO Max. En junio de 2025, la compañía anunció que se dividiría en dos partes: HBO Max y DC Studios se enfocarían en el contenido digital mientras que, CNN y Discovery en la televisión convencional.

 Esos cambios internos estaban previstos para mediados de este año. Mientras tanto, han vuelto a escuchar a Paramount. “Por ahora, la junta directiva de WBD no modifica su recomendación con respecto al Acuerdo de Fusión de Netflix. WBD revisará la oferta pública de adquisición modificada e informará a sus accionistas sobre la recomendación. Se espera una respuesta a la última oferta de Paramount en un plazo de 10 días hábiles”.

Pagará penalización

Además de mejorar la oferta, Paramount se ofrece a pagar la penalización de 2.800 millones por romper el acuerdo previo con Netflix. Es decir, el imperio dirigido por David Ellison pagaría a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aproximadamente US$ 650 millones por cada trimestre.

“Paramount mejoró en su totalidad los términos de su oferta hostil de 30 dólares por acción por WBD. Esto incluyó la promesa adicional de pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery 25 centavos por acción (aproximadamente 650 millones de dólares en efectivo) por cada trimestre que no se cierre la adquisición propuesta”, revela Variety.

